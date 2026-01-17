Luciano Benavídez se consagró campeón del Rally Dakar 2026

Sábado, 17 de enero de 2026

Histórico lo del argentino, que le arrebató el título al estadounidense Brabec en la última etapa.



Argentina, otra vez en lo más alto. Luciano Benavides (KTM) firmó un Dakar histórico en Yanbu al conquistar la edición 2026 de motos por solo dos segundos, la diferencia más corta jamás registrada. El argentino aprovechó un error de navegación del líder de la general, Ricky Brabec (Honda), en el kilómetro 98 de la especial, para superarlo en el esprint final y asegurarse el título en un desenlace absolutamente inolvidable. ¡Memorable!



Todo apuntaba a un desenlace con acento estadounidense hasta los últimos compases de la etapa. Brabec, además de contar con 3:20 de ventaja sobre Benavides al inicio de la jornada decisiva, se estaba beneficiando de las bonificaciones por abrir pista en la especial Yanbu-Yanbu, de 105 kilómetros. El escenario era ideal para el piloto de Honda, que tenía a su alcance el que habría sido su tercer Dakar, hasta que, a falta de siete kilómetros, se produjo el giro inesperado que lo cambió todo.



El punto crítico llegó en el kilómetro 98. Allí, Ricky Brabec se equivocó en la navegación cuando marchaba con más de tres minutos y medio de renta en la general virtual. Tomó un rumbo erróneo y, aunque se dio cuenta del fallo, ya no hubo margen para corregirlo. En apenas unos instantes se evaporó una ventaja construida durante dos semanas de competición, junto con la opción de levantar de nuevo el Touareg.



Benavides se topó con él en pista y entendió al instante que la hazaña era posible. El argentino apretó hasta el límite en los últimos kilómetros y completó una de las mayores proezas recientes del Rally Dakar. Cruzó la meta con la sensación de haber hecho lo imposible y, minutos después, se confirmó: c ampeón del Dakar 2026 por solo dos segundos, la menor diferencia en la historia de la prueba, que se disputa desde 1979.



Con este éxito, Luciano siguió la estela de su hermano Kevin Benavides, también vencedor del Dakar en motos. Campeón por primera vez en 2021, Kevin repitió en 2023 con 43 segundos de margen sobre Toby Price, pero el desenlace de esta edición resulta aún más extraordinario por su dramatismo y precisión milimétrica.



La victoria en la última etapa fue para Edgar Canet (KTM), joven talento español de La Garriga, que cerró el rally a lo grande. Canet estuvo animando a Benavides durante toda la jornada y celebró casi más el título de su compañero que su propio triunfo parcial, logrado con seis segundos de ventaja sobre el argentino. Para él fue su tercera victoria de etapa tras imponerse en el prólogo y en la etapa 1, una cosecha notable en su estreno.



El podio final lo completó Tosha Schareina (Honda), que volvió a subirse al cajón, aunque un peldaño por debajo del año anterior. El valenciano afrontó una última etapa sin sobresaltos, con amplio margen sobre Skyler Howes, y concluyó el Dakar a 25:12 del vencedor, confirmando su solidez entre la élite.



Qué dijo Benavides



"Hoy he sacado lo mejor de mí mismo desde la salida hasta la meta. Nunca he dejado de soñar ni de pensar que podía conseguirlo", explicó el nuevo campeón, que reconoció que incluso antes de tomar la salida mantenía la fe intacta: "Se lo dije a mi gente, algo dentro de mí me decía que aún era posible".



El momento decisivo llegó en el tramo final de la última etapa, cuando Ricky Brabec se equivocó de pista. "En los últimos tres kilómetros, Ricky se ha equivocado y yo he tomado el camino correcto. De pronto he vuelto a ver su luz y supe que tenía que dar media vuelta para enderezar el rumbo porque era imposible cruzar directamente. Ahí vi la oportunidad y no quise perderla", relató Benavides.



El argentino subrayó la dimensión del logro tras dos semanas de carrera y más de 8.000 kilómetros: "Antes de la salida les dije a todos que este Dakar llevaba mi nombre. Son nueve participaciones y mi primera victoria. Matemáticamente, era imposible ganar hoy, pero ayer me dije que había hecho todo lo que debía y que quería acabar fuerte".



Benavides también destacó el vínculo familiar que marca este éxito: "Mi hermano y yo estamos haciendo historia. Él ganó por 43 segundos y yo hoy por dos creo que le gano en este sentido", bromeó. "Dos segundos después de dos semanas es algo realmente increíble. Es un sueño hecho realidad", remató.