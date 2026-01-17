Corrientes abonará desde hoy $300 mil a activos y jubilados

Sábado, 17 de enero de 2026

El cronograma se ordena por DNI y alcanza a toda la administración pública. La medida se inscribe en una política provincial de complementos salariales que Corrientes viene aplicando de forma periódica para sostener el poder adquisitivo.



El gobierno de Corrientes comenzará a pagar desde este fin de semana el Plus de Refuerzo de enero junto con el segundo tramo del bono navideño a los trabajadores de la administración pública provincial, incluidos agentes activos y jubilados. El esquema, que se extiende entre el 19 y el 23 de enero según la terminación del DNI, implica un ingreso total de $300 mil por beneficiario y busca reforzar los ingresos en el inicio del año.



La medida se inscribe en una política provincial de complementos salariales que Corrientes viene aplicando de forma periódica para sostener el poder adquisitivo de los ingresos públicos frente a un escenario de inflación persistente y presión sobre el consumo. El pago simultáneo del Plus de Refuerzo y del bono navideño apunta a dar previsibilidad a los ingresos y a concentrar el impacto financiero en un solo tramo, en un mes históricamente sensible para los hogares por el aumento de gastos estacionales.



En esta etapa, cada beneficiario percibirá $100 mil correspondientes al Plus de Refuerzo y $200 mil del segundo tramo del bono navideño, lo que totaliza $300 mil. El alcance es transversal a toda la administración pública provincial, incluyendo a quienes ya no se encuentran en actividad. Los fondos estarán disponibles, para los DNIs finalizados en 0 y 1, desde el sábado 17 de enero a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes y del sistema de homebanking de la cuenta sueldo, lo que adelanta el acceso efectivo al dinero antes del inicio formal del cronograma.



El calendario de pagos se organiza de la siguiente manera:



Lunes 19 cobrarán los DNI terminados en 0 y 1,

Martes 20, los finalizados en 2 y 3,

Miércoles 21, en 4 y 5,

Jueves 22, en 6 y 7,

Viernes 23, en 8 y 9.

La distribución escalonada busca evitar aglomeraciones y garantizar la operatividad del sistema bancario.



Si bien el anuncio cubre el esquema de enero, la continuidad de estos refuerzos dependerá de la evolución de las cuentas provinciales y del contexto macroeconómico nacional. En el corto plazo, el pago tendrá un efecto directo sobre el consumo local y la liquidez de los hogares estatales. A mediano plazo, quedará abierta la discusión sobre nuevos ajustes salariales o refuerzos adicionales en función de la inflación y de las negociaciones que se desarrollen durante el primer trimestre del año.



