Boca empató con Millonarios en su primer amistoso del año

Jueves, 15 de enero de 2026

En un partido homenaje a Miguel Ángel Russo, el Xeneize tuvo las situaciones más claras pero no pudo quebrar el cero. Exequiel Zeballos falló un penal sobre el final y el debut de la temporada terminó sin goles.





Boca Juniors empató 0-0 con Millonarios de Colombia en su primer amistoso del año, disputado este martes por la Copa Miguel Ángel Russo. El encuentro sirvió como homenaje al entrenador que dirigió a ambos clubes y dejó sensaciones encontradas para el conjunto argentino, que fue superior pero no logró reflejarlo en el resultado.





El Xeneize afrontó el compromiso con varias ausencias y sin refuerzos a disposición, aunque aun así generó las situaciones más peligrosas del partido. La más clara llegó en el último minuto, cuando Exequiel Zeballos tuvo la chance de darle la victoria desde los doce pasos, pero su remate fue contenido y el marcador no se modificó.



A lo largo del encuentro, Boca mostró iniciativa y dominio territorial, aunque volvió a evidenciar dificultades en la definición. El penal fallado por Zeballos terminó siendo el reflejo de una noche en la que el equipo hizo méritos para ganar, pero careció de eficacia.



Por su parte, Millonarios llegó al amistoso tras haber perdido un partido de preparación ante River en Uruguay y logró sostener el empate frente a un Boca que buscó el triunfo hasta el final.