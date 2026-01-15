Ladrón sustrajo una motocicleta en 30 segundos

Jueves, 15 de enero de 2026

El ilícito se produjo en el área de estacionamiento del local comercial situado en avenida Armenia, entre Pasaje Irupé y calle Niño Jesús del barrio Madariaga.



El robo sucedió frente a un supermercado de la avenida Armenia. Por otra parte, en Goya, la Policía recuperó un vehículo que malvivientes ocultaron en el medio de un monte.



Una motocicleta que estaba entre otros vehículos, frente a un supermercado de la ciudad de Corrientes, fue robada en apenas 30 segundos por un joven ladrón a cara descubierta.



La secuencia del delito quedó registrada mediante una cámara de seguridad. En las imágenes, a las cuales accedió diario época, queda en claro el modus operandi del malviviente.



Después de rondar la esquina, observando hacia el lugar donde había al menos seis motos, a escasos metros del acceso al comercio, decidió rodear una camioneta que también estaba estacionada y fue directamente a sentarse sobre una Motomel Blitz.



El rodado tenía accionada la traba de manubrio, pero sin cadena y tampoco candado de seguridad.



Luego de violentar la traba, el ladrón empujó al vehículo sobre la vereda y la llevó caminando hasta doblar en la esquina de Niño Jesús, donde al parecer logró encender el motor y darse a la fuga en sentido a la avenida Raúl Alfonsín.





DESPUÉS DE UNAS HORAS FUE DEVUELTA AL DUEÑO.

La motocicleta identificada con la patente A117EDR, de color gris con vivos celestes, pertenece a un hombre que la utiliza como un medio de movilidad para ir de la casa a su trabajo.



Apenas descubrieron el robo recurrieron a la Policía. La denuncia penal quedó asentada en la comisaría seccional Decimosexta.



A la vez, difundieron la foto del rodado en redes sociales tratando de encontrar datos que conduzcan a su recupero como también a la identificación del malviviente.



Ocultada



LA WAVE ESTABA EN UNA ZONA DE MUCHA VEGETACIÓN.

En la ciudad de Goya, autoridades de la comisaría seccional Sexta recuperaron una motocicleta Honda Wave 110.



El vehículo estaba en medio de un monte en una área un poco alejada del casco urbano y conocida como "Puerto Boca".



De acuerdo a la información brindada a este medio, una patrulla acudió hasta un camino vecinal y luego ingresó unos 50 metros hacia un terreno de abundante vegetación.



El llamado de un poblador de la zona al sistema de emergencias 911 movilizó a los policías.



El testigo dijo haber observado movimientos de personas extrañas, quienes abandonaron el rodado entre los arbustos.



La moto estaba sin patente colocada en cercanías al predio de la cancha del Club Estudiantes.



Con posterioridad establecieron que la Wave estaba denunciada como sustraída desde el domingo 11 de enero, cuando ladrones la llevaron desde un domicilio del barrio Coembotá.



Luego del secuestro preventivo y traslado a la dependencia de seguridad, la motocicleta fue devuelta a su legítimo propietario.



Los autores continúan prófugos.