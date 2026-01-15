Inició el operativo de evacuación desde la EEI por urgencia sanitaria en órbita

Cuatro astronautas de Estados Unidos, Japón y Rusia vuelven antes de lo previsto por una urgencia sanitaria. El retorno culmina el 15 de enero en el Pacífico.



La NASA activó ayer, por primera vez en la historia de la Estación Espacial Internacional (EEI), un protocolo completo de evacuación médica y ordenó el regreso anticipado de los cuatro integrantes de la misión Crew-11. La decisión, tomada tras detectar un problema de salud no revelado en órbita, adelanta más de un mes el final de la misión y subraya la prioridad de la atención médica en vuelos tripulados.



La Crew-11 despegó el 1 de agosto de 2025 con una estadía prevista de seis meses. Está integrada por Zena Cardman y Michael Fincke (Estados Unidos), Kimiya Yui (Japón) y Oleg Platonov (Rusia). Aunque la EEI registra desde hace más de dos décadas incidentes médicos menores asociados a la microgravedad, nunca antes una tripulación completa había abandonado la estación por una urgencia sanitaria surgida en pleno vuelo. La cancelación de una caminata espacial el 8 de enero aceleró la evaluación de riesgos y derivó en la decisión de retorno.



El cierre de escotillas se realizó a las 20.30 GMT del 14 de enero, seguido del desacople y una desorbitación de unas 11 horas. El amerizaje está programado para la madrugada del 15 de enero frente a la costa de California, en el océano Pacífico, con apoyo de equipos de recuperación de SpaceX. La EEI quedará de manera temporal con una dotación mínima de tres personas —dos cosmonautas rusos y un astronauta estadounidense— hasta el lanzamiento de la Crew-12, previsto para mediados de febrero. El operativo confirma la capacidad del sistema comercial Crew Dragon para responder a emergencias sin comprometer la continuidad del laboratorio orbital.



La NASA evaluará el episodio para ajustar protocolos médicos de misiones largas y reforzar criterios de evacuación, clave para proyectos a la Luna y Marte. La agencia anticipó una revisión de procedimientos de monitoreo en órbita y de coordinación internacional, manteniendo la confidencialidad clínica. El precedente redefine la gestión del riesgo: ante incertidumbre médica, el retorno temprano se consolida como opción operativa prioritaria.



