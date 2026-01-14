Boca juega su primer amistoso del año ante Millonarios

Miércoles, 14 de enero de 2026

El encuentro se jugará este miércoles en La Bombonera como homenaje a Miguel Ángel Russo, que dirigió ambos equipos.





Boca juega su primer amistoso del año ante Millonarios en la Bombonera



Boca jugará su primer partido de la temporada ante Millonarios de Colombia, en un amistoso que será la excusa para un homenaje a la figura de Miguel Ángel Russo. El partido se jugará en La Bombonera desde las 19:00 y se podrá ver por Disney+.



Para el partido, el Xeneize contará con algunas bajas por lesión: Edinson Cavani quedó descartado por una lumbalgia, Milton Giménez por una pubalgia, Carlos Palacios por una sinovitis en la rodilla derecha y Rodrigo Battaglia por una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho.



Además, el conjunto de la Ribera no podrá contar con ningún refuerzo, ya que hasta el momento no concretó ninguna operación. Esta cerca la firma del extremo colombiano Marino Hinestroza, aunque aún faltan detalles para cerrar el fichaje.



