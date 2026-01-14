Fórmula 1 presentará los modelos para la temporada 2026

Miércoles, 14 de enero de 2026

La temporada 2026 de la Fórmula se largará el fin de semana del 6 al 8 de marzo, en Australia. Para esto, la mayor cantidad de las escuderías confirmaron la fecha de presentación de sus modelos 2026.



Esta temporada, los autos serán más cortos, más ligeros y contarán con un motor que tendrá un balance de 50/50 entre combustión y electricidad. También será el fin del DRS, lo que dará el paso a un sistema de adelantamiento automático, en busca de carreras más abiertas y eficientes.



Las presentaciones



Red Bull Racing: 15 de enero, a las 23 en Detroit.



Racing Bulls: 15 de enero, a las 23 en Detroit.



Haas: 19 de enero, con transmisión y horario a confirmar.



Motores Honda: 20 de enero, a las 01 en Tokio.



Audi: 20 de enero, en Berlín y con horario a confirmar.



Mercedes Benz: 22 de enero, por transmisión con horario a confirmar / 2 de febrero, presentación presencial.



Alpine: 23 de enero, a las 17:30 en Barcelona.



Ferrari: 23 de enero con lugar a confirmar.



Williams: 3 de febrero en Groove, con horario a confirmar.



Cadillac: 8 de febrero, a las 20:30, durante el anuncia del Superbowl.



Aston Martin: 9 de febrero con lugar a confirmar.



Mclaren: sin anuncios oficiales.

