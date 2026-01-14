Doctorado Honoris Causa al Indio Solari por su aporte cultural

Miércoles, 14 de enero de 2026

La universidad reconoció su trayectoria artística y la densidad simbólica de su obra. El músico agradeció la distinción y destacó su valor institucional.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgó en diciembre de 2025 el Doctorado Honoris Causa a Carlos “Indio” Solari, en reconocimiento a su trayectoria de más de cinco décadas y a su aporte a la cultura popular argentina. El músico agradeció públicamente la distinción este martes, al subrayar la relevancia del reconocimiento académico y su impacto simbólico.



La resolución fue aprobada por el Consejo Superior de la UBA y firmada por el rector Ricardo Gelpi, el vicerrector Emiliano Yacobitti y los consejeros superiores. El documento destacó a Solari como una figura central del rock argentino y latinoamericano, cuya obra integra el patrimonio cultural del país. La universidad remarcó la densidad poética y el valor simbólico de sus letras, que han sido objeto de análisis en disciplinas como filosofía, sociología, literatura y estudios culturales.



La distinción se inscribe en una política institucional de reconocimiento a creadores fundamentales de la música popular. En agosto de 2025, la UBA había otorgado el mismo título a Charly García, consolidando una línea de valoración académica de expresiones artísticas con impacto social sostenido.



La carrera de Solari incluye proyectos emblemáticos como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, cuyas producciones y presentaciones marcaron hitos en la música nacional. El Consejo Superior citó discos como Gulp! (1985), Oktubre (1986), Luzbelito (1996) y trabajos de su etapa solista, entre ellos El tesoro de los inocentes (2004) y El ruiseñor, el amor y la muerte (2018).



El reconocimiento refuerza la legitimación académica de una obra que, según la UBA, construyó un lenguaje propio y mantuvo una mirada crítica sobre la realidad social y las relaciones de poder, con fuerte conexión con su público. Para el ámbito universitario, la distinción amplía el diálogo entre cultura popular y producción académica.



La entrega del Doctorado Honoris Causa abre la posibilidad de nuevas instancias de estudio, archivo y debate sobre la obra de Solari dentro de la universidad. También consolida un precedente para futuras distinciones a artistas cuya producción tenga impacto cultural sostenido, en un contexto de creciente interés académico por la música popular argentina.







