Jubilaciones y asignaciones subirán 2,84% en febrero

Miércoles, 14 de enero de 2026

El ajuste alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones desde febrero de 2026. La mínima quedará en $359.219 y resta definir el bono.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales que paga la Anses aumentarán 2,84% a partir de febrero de 2026, luego de que el Indec informara que la inflación de diciembre de 2025 fue de ese nivel. El ajuste se aplicará de forma automática bajo el esquema de movilidad mensual vigente y definirá los ingresos de millones de beneficiarios en el inicio del año.



El incremento surge del Índice de Precios al Consumidor difundido el 13 de enero de 2026 y se inscribe en el mecanismo establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó la fórmula trimestral por actualizaciones mensuales atadas a la inflación de dos meses previos. Desde octubre, los haberes acumulan subas consecutivas: 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre, 2,47% en enero y ahora 2,84% en febrero. El objetivo oficial es reducir el rezago entre precios e ingresos previsionales.



Con el aumento de febrero, la jubilación mínima pasará a $359.219,42. De confirmarse el bono de $70.000, el ingreso total alcanzará los $429.219,42. La jubilación máxima se ubicará en torno a los $2.358.940,75.



La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $287.375,54 y las pensiones no contributivas por invalidez o vejez a unos $251.453,59, también con la posibilidad de sumar el bono. En el caso de las asignaciones, la AUH se elevará a $129.082,71; la AUH por Discapacidad a $420.312,22; la Asignación por Embarazo a $121.818,42 y la Asignación Familiar por Hijo del primer rango a $64.547,52. El ajuste impacta de manera directa en jubilados, pensionados y familias de menores ingresos, que concentran una parte relevante del consumo mensual.



Resta la confirmación oficial del bono para jubilados y pensionados de menores haberes y la publicación del calendario de pagos de febrero, que se espera mantenga el esquema habitual por terminación de DNI. Hacia adelante, los ingresos previsionales seguirán atados a la evolución mensual de la inflación, en un contexto en el que el mercado proyecta una desaceleración gradual de los precios durante 2026. La sostenibilidad del poder adquisitivo dependerá del ritmo de esa baja y de eventuales decisiones complementarias del Ejecutivo.



