El Gobernador junto a Legisladores nacionales analizó la Reforma laboral

Miércoles, 14 de enero de 2026

El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés se refirió a los principales temas que forman parte de su agenda de gestión, entre ellos la Reforma laboral que se debatirá en el Congreso de la Nación en febrero, la situación financiera provincial.



En relación con la Reforma laboral, el mandatario provincial confirmó que mantendrá encuentros con representantes del Congreso. "Esta semana vamos a tener una reunión con legisladores nacionales para analizar la Reforma laboral. Hay puntos que tenemos que estudiar, ver los pros y los contras, para que no se alteren los derechos de los trabajadores", sostuvo Valdés, remarcando la necesidad de un análisis responsable del proyecto.



Consultado sobre una posible reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, el gobernador indicó que por el momento no hay confirmaciones: "No tengo confirmación", expresó.



Respecto al vínculo con el Gobierno Nacional, Valdés señaló que el último contacto estuvo vinculado a la emergencia hídrica en el interior provincial. "El último contacto que tuvimos fue por la situación que vivimos en San Luis del Palmar y por las obras que necesitamos como parte de la solución para mitigar la grave situación que atraviesa la localidad. Hoy por hoy no se ha vuelto a tener contacto", explicó.