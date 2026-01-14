Entradas y artistas para la Fiesta Nacional del Chamamé

Corrientes abrirá el viernes 16 de enero de a las 20 la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola con una programación artística federal venta de entradas ampliada y cobertura por streaming y TV pública.



La edición 2026 reúne, además, la 21ª Fiesta del Mercosur y la 5ª Celebración Mundial del Chamamé, género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Según informó el Instituto de Cultura de Corrientes, la propuesta busca consolidar ese estatus con una puesta escénica renovada y una narrativa artística integrada. La dirección general de la apertura estará a cargo de la coreógrafa María Laura Cattalini, mientras que el Ballet Oficial volverá a ser conducido por el maestro Luis Marinoni.



La primera noche tendrá una impronta federal: participarán parejas de más de 20 municipios del interior —entre ellos Alvear, Paso de los Libres, Mercedes y Santo Tomé— y se oficializarán la Pareja Nacional del Chamamé 2026, integrada por Belén Gamarra y Víctor Canteros, y la Pareja Nacional Juvenil, conformada por Emma Lourdes Biotti Meza y Bautista Benjamín Monzón. En lo musical, la grilla del viernes incluirá a Antonio Tarragó Ros, Chamamé Kuñá, Daniel Giménez Trío, Grupo Buena Fe, Grupo San José, Héroes de Malvinas, Ignacio Porra, Blas Martínez Riera Grupo, Los Ángeles Románticos, Mario Prieto Linares, Mirian Asuad, Pedro Ríos, Richard Scofano, Los V’cinos y el cierre a cargo de Los Nocheros. El impacto alcanza tanto al público local como al turismo regional, con un flujo sostenido durante diez jornadas.



Ante la alta demanda, se extendió el horario de boletería del Teatro Oficial Juan de Vera (San Juan 637), de 9 a 21, y se mantiene la venta online a través de la plataforma Weepas. Para quienes no asistan al anfiteatro, el Gobierno de Corrientes garantizó transmisión completa por el canal oficial de YouTube y Corrientes Play, además de emisión nacional por la TV Pública dentro del ciclo de festivales de verano. La continuidad del evento hasta el 25 de enero consolidará la agenda cultural y turística de la provincia en la temporada estival.