Inscripción 2026 para la Escuela de Suboficiales

Miércoles, 14 de enero de 2026

La convocatoria rige desde hoy al 30 de enero para aspirantes a cabo. Exige secundario completo y alcanza a jóvenes de toda la provincia.



La Policía de Corrientes abrió hoy el período de inscripción para ingresar a la Escuela de Suboficiales “Sargento Juan Bautista Cabral”, destinada a la VIII° Promoción de Aspirantes a Cabo, con cursado presencial de dos años y sedes en Capital y en las siete Unidades Regionales del interior.



La convocatoria se inscribe en el esquema anual de formación de la fuerza provincial y apunta a renovar el plantel operativo con personal capacitado bajo estándares institucionales unificados. El proceso se desarrolla en un contexto de creciente demanda de recursos humanos en seguridad pública y de refuerzo de la presencia policial en áreas urbanas y rurales de Corrientes. La inscripción estará abierta desde hoy hasta el viernes 30 de enero inclusive.



Los aspirantes deberán cumplir requisitos excluyentes: edad máxima de 27 años para hombres y 25 para mujeres (cumplidos al 30 de junio de 2026), estado civil soltero, título secundario completo —o constancia en trámite solo para egresados 2025 sin materias adeudadas—, estatura mínima de 1,65 metros para hombres y 1,60 para mujeres, ausencia de tatuajes visibles con el uniforme y no registrar antecedentes judiciales ni policiales. La recepción de carpetas se realizará de lunes a viernes, de 8 a 12, en la Escuela de Suboficiales de Capital y en las sedes de San Luis del Palmar, Goya, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres, Santo Tomé, Ituzaingó y Saladas. Desde la institución se advirtió que no se aceptará documentación incompleta ni sin certificaciones de firmas.



Concluido el período de inscripción, la Policía avanzará con las evaluaciones médicas, físicas y administrativas para definir el listado de ingresantes. El inicio del cursado marcará el comienzo de un proceso formativo de dos años que culminará con la incorporación de nuevos cabos a la fuerza, un paso clave para la cobertura de vacantes y el fortalecimiento del esquema de seguridad provincial.