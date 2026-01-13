Creciente del río Santa Lucía mantiene evacuadas a 50 familias

Martes, 13 de enero de 2026

Salud Pública de Corrientes desplegó un operativo sanitario y preventivo ante la suba del río, con evacuaciones y refuerzo de insumos médicos.



Unas 50 familias permanecen evacuadas en la localidad correntina de San Roque como consecuencia de la creciente del río Santa Lucía, mientras el Ministerio de Salud Pública de la provincia activó un operativo integral de asistencia sanitaria, evacuación preventiva y control epidemiológico en las zonas más afectadas.



La crecida del río Santa Lucía se inscribe en un escenario recurrente para el centro y sur de Corrientes, donde los desbordes de cursos de agua impactan periódicamente en poblaciones ribereñas. Frente a esta situación, el Gobierno provincial articuló acciones con la Municipalidad de San Roque y el hospital local, priorizando la atención de familias que debieron abandonar sus hogares por razones de seguridad.



La comitiva sanitaria fue encabezada por la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega Bajo, quien mantuvo reuniones de coordinación con el intendente Raúl Pelozo y la directora del hospital, Leonor Gacio, para ordenar la respuesta ante la emergencia.



El operativo incluyó evacuaciones preventivas, la entrega de medicamentos e insumos críticos al centro de salud local y el seguimiento del estado sanitario de los evacuados en albergues temporales. Además, se realizaron inspecciones en la zona costera para evaluar riesgos actuales y potenciales, y se coordinó la logística con Bomberos y la Policía para garantizar el funcionamiento de los centros de contención.



Las autoridades sanitarias señalaron que estas medidas buscan reducir el riesgo de enfermedades asociadas a inundaciones, como infecciones gastrointestinales y patologías transmitidas por vectores, en un contexto de vulnerabilidad social y ambiental.



En paralelo, el Ministerio de Salud Pública mantiene el monitoreo en San Luis del Palmar, donde el número de familias evacuadas comenzó a descender y se avanzó con fumigaciones preventivas en viviendas a las que ya se permitió el retorno. En Mburucuyá, en tanto, se brindó asistencia sanitaria y social a grupos familiares afectados por las condiciones climáticas.



La evolución del nivel del río Santa Lucía en los próximos días será determinante para definir nuevas evacuaciones o el regreso paulatino de las familias a sus hogares, mientras las autoridades provinciales continúan evaluando la situación hidrometeorológica en el interior de Corrientes.