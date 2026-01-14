La Municipalidad reordena recorridos de colectivos durante diez días

Miércoles, 14 de enero de 2026

Los desvíos regirán del 16 al 25 de enero desde las 19, en torno al Anfiteatro Cocomarola. Afectan a varias líneas urbanas.



La Municipalidad de Corrientes anunció un esquema especial de desvíos para el transporte urbano de pasajeros durante la Fiesta Nacional del Chamamé, que se realizará del 16 al 25 de enero, con cambios en los recorridos de varias líneas a partir de las 19 horas en la zona del Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.



La medida responde al aumento sostenido del tránsito vehicular y peatonal que se registra cada noche en las inmediaciones del anfiteatro durante el principal evento cultural de la provincia. En ediciones anteriores, el flujo concentrado de público obligó a implementar dispositivos especiales de circulación para garantizar el funcionamiento del transporte público y reducir riesgos viales. El operativo forma parte de la planificación municipal para eventos masivos de verano.



Las modificaciones alcanzan a usuarios de las líneas 103 A, 104 D, 110 A y 110 C. La línea 103 A circulará por Rafaela, Estrada, Cosquín, avenida La Paz y Viedma.



La 104 D lo hará desde el centro por Cosquín, avenida La Paz, Viedma y Estrada.



La 110 A, desde Molina Punta, transitará por avenida Maipú, avenida La Paz, Viedma y Estrada, mientras que en sentido contrario lo hará por Teniente Ibáñez, Estrada, Viedma, avenida La Paz y Maipú.



La 110 C modificará su trayecto tanto desde como hacia el centro, utilizando avenidas Teniente Ibáñez, La Paz, Viedma, Cosquín, Paysandú y Rafaela, según el sentido de circulación.



El esquema impacta de manera directa en miles de pasajeros que utilizan estas líneas en horario nocturno.



El municipio informó que habrá agentes de tránsito apostados en la zona para ordenar la circulación y asistir a conductores y peatones durante cada jornada del festival. Además, recomendó a los usuarios planificar con anticipación sus viajes y atender las indicaciones del personal. Una vez finalizada la Fiesta Nacional del Chamamé, el servicio retomará sus recorridos habituales, sin que por ahora se prevean extensiones del operativo especial.