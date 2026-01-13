Correntino participan en la Fiesta nacional del Malambo

Martes, 13 de enero de 2026

La delegación de Corrientes participó en la Fiesta Nacional del Malambo 2026, que se desarrolla en la localidad cordobesa de Laborde, llevando al escenario mayor y a las calles el talento, la identidad y las tradiciones de la provincia. El martes a la noche competirá la delegación de Corrientes en malambo y lo podes ver en https://www.youtube.com/@malambolaborde







Por: Gladis Lencina





El evento se inauguró con el tradicional desfile inaugural, del cual formó parte la delegación correntina, marcando el inicio oficial de la fiesta. Las calles de Laborde se colmaron de colores y expresiones culturales, mientras la Plaza Olmos se convirtió en el punto de encuentro de delegaciones de todo el país, cada una con sus atuendos característicos y el orgullo de representar a su provincia.



En el rubro Danza y Música, Corrientes se presenta el domingo 11 de enero con la participación de la paisana nacional Sofía Montenegro. La jornada incluye la actuación de la pareja de danza integrada por Gabriela Álvarez e Iván Núñez, el Conjunto de Danza Compañía Numen, bajo la dirección de Federico Gemignani, el solista de canto Francisco Quiroz Benetti, el recitador gauchesco Juan Carlos Bisillac y el locutor animador Javier Vallejos.



En tanto, el martes 13 de enero, Corrientes compite en el rubro Malambo, con representantes en diversas categorías:



Malambo Infantil: Bautista Duarte

Malambo Menor: Nicolás Castillo Cattay

Malambo Juvenil: Andrés Gómez

Malambo Juvenil Especial: Hernán Pereira

Malambo de Contrapunto: Sergio Amarilla

Malambo Veterano: José Benítez



Además, el malambo mayor está representado por Jonatan Roth, una de las figuras destacadas de la delegación.



La comitiva correntina está encabezada por el delegado provincial Nicolás Leiva, quien acompaña y respalda a cada uno de los artistas que llevan la cultura correntina al escenario más importante del malambo a nivel nacional.



Con esta participación, Corrientes reafirma su compromiso con la preservación y difusión de las expresiones del folclore argentino, mostrando el talento de sus artistas y el profundo sentido de pertenencia cultural que distingue a la provincia.