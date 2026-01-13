El chamamé se extiende a espacios de salud con una agenda solidaria

Martes, 13 de enero de 2026

En el inicio de la Fiesta Nacional, músicos recorren hospitales y hogares con presentaciones gratuitas para pacientes, adultos mayores y personal de salud.



En la antesala de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, el Instituto de Cultura de Corrientes puso en marcha una agenda itinerante que lleva la música chamamecera a hospitales, institutos de salud y hogares de ancianos, con presentaciones gratuitas que buscan ampliar el alcance de la celebración más allá del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.



La iniciativa forma parte del ciclo “Chamamé con Todos”, un programa ya consolidado dentro de la fiesta que apunta a integrar a sectores de la comunidad que, por razones de salud, edad o contexto de encierro, no pueden asistir a los escenarios centrales. La capital correntina vive desde ayer y hasta el 25 de enero una extensa grilla cultural paralela al festival principal, en el marco de una celebración declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.



En este esquema, el chamamé se desplaza por espacios no tradicionales, reafirmando su carácter identitario y comunitario, con apoyo del Instituto de Cultura y articulación con otras áreas del Estado provincial.



Uno de los hitos de esta agenda será hoy a las 18, cuando Santiago “Bocha” Sheridan se presente junto a su grupo Avío del Alma en el Instituto de Cardiología de Corrientes. La actuación funcionará como anticipo de su show oficial en el anfiteatro, previsto para el sábado 17 de enero.



Durante la semana, el recorrido incluye al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, el Hospital de Salud Mental “San Francisco de Asís” y el Hogar de Ancianos “Juana Costa de Chapo”, además de la participación de artistas como Coquimarola, Lorena Larrea Catterino, Pablo Delvalle y Toño Benítez. La propuesta impacta tanto en pacientes y residentes como en trabajadores de la salud, al incorporar la música como herramienta de acompañamiento cultural y social.



La agenda continuará con actividades abiertas en el espacio público, como el Desfile Internacional de Fuelles, que unirá la Plaza Vera con la Plaza Cabral, y acciones de bienvenida a turistas en el Aeropuerto Piragine Niveyro y la Terminal de Ómnibus, coordinadas por el Ministerio de Turismo y el Instituto de Cultura.



Además, el Museo de Arte Contemporáneo Ñande MAC será sede del primer Encuentro del Libro y el Chamamé, que sumará charlas, presentaciones y conciertos. Con este esquema, Corrientes consolida un modelo de festival expandido, donde la música trasciende el escenario y se integra a la vida cotidiana de la ciudad durante toda la temporada chamamecera.