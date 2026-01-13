Las Ferias de la Ciudad retoma su recorrido semanal en plazas y paseos

Martes, 13 de enero de 2026



Desde hoy el programa municipal vuelve a distintos barrios con productos locales a precios accesibles para vecinos y turistas.



La Municipalidad de Corrientes puso en marcha hoy una nueva recorrida semanal del programa Ferias de la Ciudad, con puestos simultáneos en las plazas Torrent y Los Amigos, entre las 8:00 y las 13:00, en una iniciativa que busca fortalecer el consumo local y facilitar el acceso a alimentos y productos elaborados en la capital.



Las Ferias de la Ciudad se consolidaron en los últimos años como una política pública orientada a la economía social y al desarrollo de pequeños productores y emprendedores locales. El esquema itinerante, que se extiende de martes a sábado por distintos espacios públicos, responde a una estrategia municipal de descentralizar la oferta, acercarla a los barrios y promover el contacto directo entre quienes producen y quienes consumen.



En un contexto de ajuste del consumo y presión sobre los ingresos familiares, este tipo de iniciativas mantiene vigencia como alternativa para el abastecimiento cotidiano y como canal de comercialización para la producción local.



En cada jornada, los vecinos pueden acceder a frutas y verduras frescas, panificados, dulces regionales, plantas ornamentales, artesanías y artículos para el hogar, con precios que evitan intermediaciones. El impacto se refleja tanto en el ahorro para los consumidores como en la generación de ingresos para feriantes y emprendedores correntinos.



El cronograma de esta semana continuará el miércoles 14 nuevamente en la plaza Torrent y el jueves 15 en la plaza La Cruz. El sábado 17, la propuesta se trasladará al parque Mitre y se ampliará al Paseo Arazaty, donde funcionará sábado y domingo, de 10:00 a 22:00, con una oferta que incluye gastronomía, manualidades y plantas, pensada también para el público turístico.



Desde el municipio anticipan la continuidad del esquema semanal y su adaptación a la demanda de cada zona, con la posibilidad de incorporar nuevos productores y rubros. La evolución del programa estará atada a la respuesta del público y a la capacidad de sostener precios competitivos, en un escenario económico que exige políticas de cercanía y apoyo a la producción local como herramientas de impacto inmediato en la ciudad.



