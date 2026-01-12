El chamamé visita a los correntinos que no podrían ir a la Fiesta Nacional

Lunes, 12 de enero de 2026



El circuito inicia en el Hogar de Ancianos "Juana Costa de Chapo". Se suman conciertos en el Instituto de Cardiología; geriátrico "Nuevo Horizonte", en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II y el Hospital de Salud Mental "San Francisco de Asís".



La 35° Fiesta Nacional del Chamamé propone una amplia agenda de encuentros, musiqueadas y un desfile de fuelles esta semana, actividades de carácter libre y gratuito.



Desde ayer las propuestas se enmarcan en el ciclo "Chamamé con Todos" (ver actividades en la infografía), iniciativa musical itinerante que recorre espacios y contextos de encierro, hospitales y geriátricos.

