 
Lunes, 12 de Enero de 2026 | Corrientes - Argentina
El chamamé visita a los correntinos que no podrían ir a la Fiesta Nacional
Lunes, 12 de enero de 2026

El circuito inicia en el Hogar de Ancianos "Juana Costa de Chapo". Se suman conciertos en el Instituto de Cardiología; geriátrico "Nuevo Horizonte", en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II y el Hospital de Salud Mental "San Francisco de Asís".

La 35° Fiesta Nacional del Chamamé propone una amplia agenda de encuentros, musiqueadas y un desfile de fuelles esta semana, actividades de carácter libre y gratuito.

Desde ayer las propuestas se enmarcan en el ciclo "Chamamé con Todos" (ver actividades en la infografía), iniciativa musical itinerante que recorre espacios y contextos de encierro, hospitales y geriátricos.
     
 
 

