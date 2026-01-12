El calor se intensifica y el termómetro alcanzará los 36 grados esta semana

Lunes, 12 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que Corrientes atravesará una semana marcada por temperaturas elevadas con máximas que alcanzarán los 36 grados hacia el jueves y una probabilidad creciente de precipitaciones hacia el final de semana



El escenario climático es relevante por su incidencia directa en la salud, el consumo energético y las actividades cotidianas en la provincia.



Enero suele concentrar los registros térmicos más altos del año en el nordeste argentino, y Corrientes no es la excepción. La persistencia de masas de aire cálido y húmedo, combinada con períodos prolongados de estabilidad atmosférica, favorece jornadas con escasa nubosidad y fuerte radiación solar. En este marco, el SMN monitorea la evolución de las condiciones ante la posibilidad de tormentas aisladas que suelen aparecer tras varios días consecutivos de calor.



El pronóstico se conoce en un contexto de alta demanda de energía eléctrica y mayor exposición de la población a riesgos asociados a temperaturas extremas, especialmente en centros urbanos.



Según el detalle oficial, para hoy se espera una máxima de 32 grados, con cielo parcialmente soleado. El martes 13, el termómetro ascenderá a 33 grados, mientras que el miércoles 14 alcanzará los 34 grados, manteniendo condiciones similares. El pico térmico está previsto para el jueves 15, con una máxima de 36 grados y la probabilidad de precipitaciones durante la noche.



Estas condiciones afectan de manera particular a adultos mayores, niños y trabajadores expuestos al aire libre, además de incrementar el consumo de agua y electricidad. Hacia el viernes 16, el pronóstico indica un 80% de probabilidad de lluvias, con una máxima de 30 grados y una mínima de 25, lo que podría generar un alivio térmico moderado tras varios días de calor sostenido.



De concretarse las precipitaciones previstas, el descenso de temperatura sería transitorio, ya que el patrón estacional sugiere la continuidad de condiciones calurosas durante el resto del mes. Las autoridades sanitarias y de servicios recomiendan seguir las actualizaciones oficiales del SMN y adoptar medidas preventivas ante olas de calor, mientras se evalúa la evolución de posibles eventos de tormenta en la región.