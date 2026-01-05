Maduro podría ir a pena de muerte si es declarado culpable por EE.UU

Lunes, 5 de enero de 2026

Según la legislación federal, los acusados de violar la Ley de Sustancias Controladas como parte de una empresa criminal continua pueden ser elegibles para la pena capital.

El caso ha sido comparado con la captura del dictador panameño Manuel Noriega en 1989, cuando el presidente George H. W. Bush ordenó una intervención militar similar. En ese caso, Estados Unidos optó por encarcelar a Noriega en lugar de solicitar la pena capital.



Maduro y otros líderes venezolanos fueron originalmente nombrados en una acusación de narcotráfico de 2020. Un gran jurado federal añadió nuevos cargos este año, incluyendo conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y dos cargos relacionados con posesión de ametralladoras.



La nueva acusación también incluye a “Nicolasito”, hijo de Maduro, al ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello, y a un capo narco prófugo.



El presidente Donald Trump insistió el domingo en que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y dijo estar en conversaciones con las nuevas autoridades venezolanas encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez.



“Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y otras cosas en su país que nos permitan reconstruir su país”, declaró Trump cuando se le preguntó qué necesitaba de la líder interina.



Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, aunque analistas advierten que aumentar sustancialmente la producción petrolera del país no será fácil, rápido ni económico.



Rodríguez, quien inicialmente adoptó una postura desafiante, dio un giro el domingo al ofrecer trabajar con la administración Trump. “Extendemos la invitación al gobierno de Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación”, dijo la ex vicepresidenta.







El ejército venezolano reconoció a Rodríguez como presidenta interina e instó a la calma, mientras unos 2.000 seguidores de Maduro, incluidos hombres armados en motocicletas, se manifestaron el domingo en Caracas.



No se ha anunciado un número oficial de víctimas en Venezuela, pero el ministro de Defensa Vladimir Padrino López afirmó que “gran parte” del equipo de seguridad de Maduro fue asesinado “a sangre fría”, junto con personal militar y civiles. Cuba confirmó que 32 de sus ciudadanos murieron en el operativo.



El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una sesión de emergencia este lunes a petición de Venezuela. China, Rusia e Irán, que mantienen vínculos de larga data con el gobierno de Maduro, condenaron rápidamente la operación, mientras algunos aliados de Estados Unidos, incluida la Unión Europea, expresaron alarma.