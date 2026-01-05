Dispararon al vehículo de un comandante de Gendarmería

Lunes, 5 de enero de 2026

El hecho ocurrió el fin de semana en la ciudad de fronteriza de Paso de los Libres – Corrientes. El uniformado circulaba fue alcanzado por un disparo de arma de fuego mientras circulaba por la zona urbana. Viajaba hacia Entre Ríos donde fue designado



El violento episodio ocurrió el sábado alrededor de las 13:15 cuando el comandante de Gendarmería Nacional circulaba a bordo de su utilitario, una Citroën Berlingo, por la avenida Jorge Newbery – Paso de los Libres. Al momento de cruzar las vías del ferrocarril, un proyectil impactó contra el rodado.



El damnificado fue identificado como el comandante Miguel Morínigo, quien hasta hace poco prestaba servicios en la Unidad de Inteligencia Criminal "Iguazú", en Misiones, y se encontraba en proceso de traslado hacia un nuevo destino en Gualeguaychú, Entre Ríos.



De acuerdo a medios locales el proyectil ingresó por la ventanilla lateral del acompañante y salió por el vidrio del lado del conductor. Pese a la peligrosidad del impacto, no se registraron heridos y los daños fueron únicamente materiales. Cabe destacar que el oficial viajaba acompañado por su grupo familiar.



La causa quedó bajo la órbita del titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, el Dr. Facundo Sotelo. El magistrado caratuló el hecho como "abuso de armas" y ordenó la intervención de la Policía Científica de la provincia para realizar los peritajes balísticos correspondientes.



Tras finalizar las diligencias en el vehículo, la fiscalía dispuso su restitución al propietario. Al momento, las autoridades trabajan de forma conjunta para identificar a los responsables y determinar si se trató de un hecho de inseguridad al azar o de un ataque dirigido debido al cargo que desempeña el efectivo.