Cayeron los stunts que circulan a alta velocidad

Lunes, 5 de enero de 2026

Efectivos policiales e inspectores municipales realizaron el procedimiento en forma conjunta. Se trata de un grupo de motociclistas que transitan en forma imprudente. Además, provoca actos vandálicos y delictivos.



Se trata de un nutrido grupo de motociclistas que conduce de manera peligrosa y provoca todo tipo de destrozos a su paso. Efectivos policiales e inspectores municipales concretaron un exitoso operativo en el que secuestraron 48 de estos rodados y un automóvil por diversas infracciones a las normas de tránsito.



El procedimiento se concretó en la plaza del MERCOSUR, frente a la Rotonda de la Virgen de Itatí. Se trata de un lugar que frecuentemente "visitan" estos inadaptados y que en ocasiones anteriores provocaron destrozos en los juegos infantiles y mobiliarios del espacio verde.



No tuvieron oportunidad de escapar ya que fueron cercados por los uniformados y los inspectores que llegaron hasta el lugar. Los agentes del orden solicitaron la documentación de los vehículos y el personal de Tránsito labró las actas correspondientes por las infracciones observadas.



Los stunts ganaron triste fama en los últimos años. Se comunican a través de las redes sociales y servicios digitales de mensajerías. Se ponen de acuerdo para encontrarse en un determinado lugar de la ciudad y desde allí circulan a altas velocidades y con maniobras muy imprudentes que no solo ponen en peligro sus vidas sino la de terceros.



También hubo múltiples denuncias con los actos vandálicos (y en algunos casos delictivos) de los integrantes de esta patota motorizada.



Tras el operativo, desde la Policía se informó que los rodados fueron retirados de la vía pública y se anunció que se continuará con este tipo de trabajos, de manera conjunta y coordinada, a fin de prevenir distintos actos que alteren el orden público, atenten contra la seguridad vial y la tranquilidad de los vecinos, haciendo hincapié en los lugares de espacios públicos y de masiva concurrencia.