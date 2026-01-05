"Es una herramienta para un trabajo ágil"

Lunes, 5 de enero de 2026

El concejal Jorge López Monaje destacó el acompañamiento de la resolución por unanimidad. Indicó que permitirá al Ejecutivo evitar trabas administrativas.



El Concejo Deliberante de Capital aprobó por unanimidad la declaración de emergencia hídrica y climática en Corrientes, Capital. "Es un acto de responsabilidad política del Ejecutivo municipal y de todos los miembros del Concejo", expresó el edil del oficialismo, Jorge López Monaje.



El cuerpo deliberativo homologó la resolución del intendente de Corrientes, Claudio Polich, por la cual se declaró la emergencia luego de los temporales que causaron inundaciones en la ciudad y, durante los anegamientos y evacuados. La iniciativa se aprobó de forma unánime, es decir, con el acompañamiento de todos los bloques, incluyendo la oposición.



"Es un acto de responsabilidad política del Ejecutivo municipal y de todos los miembros del Concejo darle las herramientas al Ejecutivo para que trabaje de manera ágil en esta catástrofe", evaluó el edil.



En comparación con el temporal del 3 de marzo de 2024, las tormentas de Navidad fueron superiores. "En menos de 30 horas tuvimos 300 milímetros de agua caída. En seis días, estuvimos arriba de los 700 milímetros de agua caída en Capital", señaló el concejal en declaraciones a Domingos de Mega. "No solo afectó Corrientes, sino a muchas localidades aledañas, también a países cercanos", señaló. San Luis del Palmar fue uno de los municipios más afectados por las inundaciones.



López Monaje explicó que la emergencia consiste en "dar las herramientas administrativas para que el Ejecutivo pueda reasignar fondos, partidas, para atacar este tipo de situación que atañen a los vecinos de la ciudad". De este modo, se da "mayor capacidad de movimiento a la Comuna para que pueda trabajar de manera holgada y no tener obstáculos administrativos, ya que requiere rapidez".



Crítica vecinal

Al cierre de la sesión del viernes, una vecina desató su queja ante el cuerpo de concejales. A viva voz manifestó su reclamo por las obras en los barrios de la ciudad de Corrientes. "No puede ser que lluevan diez minutos y nos inundemos", expresó. La vecina, quien manifestó estar al día con los impuestos, pidió trabajos estructurales para prevenir este tipo de contingencia. En la madrugada de Navidad, un temporal saturó los pluviales y generó inundaciones.