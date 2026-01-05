Comienzan las reparaciones en las rutas 12 y 14 en Corrientes

Lunes, 5 de enero de 2026

Desde el 6 de enero se inician obras de mantenimiento y vuelve el peaje electrónico. Afecta a corredores clave del comercio regional y al tránsito pesado.



A partir del martes 6 de enero comenzarán las reparaciones en las rutas nacionales 12 y 14 a su paso por Corrientes, en el marco de un nuevo esquema de concesión que incluye el restablecimiento del cobro de peaje mediante un sistema electrónico. Las obras apuntan a mejorar tramos deteriorados de dos corredores estratégicos para el transporte regional y el comercio exterior.



Las rutas 12 y 14 forman parte del principal eje vial del noreste argentino y conectan a Corrientes con Misiones, Entre Ríos y los pasos fronterizos con Brasil y Uruguay. En los últimos años, el deterioro de la calzada y la falta de mantenimiento sostenido se tradujeron en reclamos de transportistas y gobiernos provinciales, especialmente en zonas con alta circulación de camiones de carga internacional.



Desde esta semana, la operación quedará a cargo de Autovía Construcciones y Servicios S.A., que asumirá la concesión bajo la denominación Autovía del Mercosur. El cambio se inscribe en la política nacional de transferir la gestión y el mantenimiento de corredores viales estratégicos a operadores privados, con financiamiento basado en peajes.



Según informó la empresa concesionaria, las primeras tareas se concentrarán en los sectores más comprometidos de la traza, con prioridad en el sur de Corrientes. Allí se registra un alto flujo de transporte pesado que conecta Brasil con Buenos Aires a través del paso internacional de Paso de los Libres. La mejora de la calzada busca reducir tiempos de viaje, costos logísticos y riesgos viales en una zona clave para el intercambio comercial.



El restablecimiento del peaje, ahora con modalidad electrónica, tendrá impacto directo en transportistas y usuarios frecuentes, aunque desde la concesionaria señalan que los fondos se destinarán al mantenimiento y la seguridad vial del corredor.



En las próximas semanas se espera que se definan los plazos de las distintas etapas de obra y el alcance de intervenciones más profundas en tramos críticos. La evolución de los trabajos y la aceptación del sistema de peaje serán determinantes para evaluar si el nuevo esquema logra revertir el deterioro acumulado de estas rutas, centrales para la integración productiva del Mercosur y la economía regional de Corrientes.