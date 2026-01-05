Gendarmería evitó tres suicidios en el puente

Lunes, 5 de enero de 2026

Ocurrió en operativos de seguridad vial en la capital correntina. La intervención derivó a los adultos a asistencia sanitaria y policial.

Efectivos de Gendarmería Nacional intervinieron en las últimas horas en el puente General Manuel Belgrano y evitaron tres intentos de suicidio de personas adultas, detectadas durante controles de seguridad vial en el acceso a la ciudad de Corrientes, una actuación que permitió activar protocolos de salud y prevención.



La Sección Seguridad Vial “Corrientes” opera de manera permanente en uno de los principales corredores interprovinciales del nordeste, donde el tránsito intenso convive con situaciones de riesgo. En ese marco, las fuerzas federales aplican procedimientos de detección temprana y contención ante conductas que ponen en peligro la vida, en coordinación con las autoridades provinciales.



Según información oficial, los gendarmes lograron persuadir a las tres personas para que desistieran de arrojarse al vacío y las acompañaron para continuar con las actuaciones sanitarias correspondientes junto con la Policía de Corrientes. La intervención evitó consecuencias fatales y permitió derivar los casos a los servicios de salud, reforzando la articulación interinstitucional en situaciones críticas.



Las fuerzas de seguridad prevén sostener y profundizar los protocolos de prevención en puntos sensibles del área metropolitana, con foco en la detección oportuna y la derivación asistida. En paralelo, las autoridades sanitarias recuerdan la disponibilidad de líneas de ayuda para atención inmediata y seguimiento de personas en crisis.



Para pedir ayuda, está disponible la línea gratuita y confidencial 135 (CABA) y los números 0800-345-1435 y (011) 5275-1135 en todo el país.