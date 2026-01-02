Racing quiere a Carboni y negocia con Inter por un préstamo

Con Milito al frente de las negociaciones, la Academia negocia una cesión por el joven campeón de América con la Selección Argentina para sacudir el mercado de pases. Hay optimismo en que la operación llegue a buen puerto.

Racing busca dar el gran golpe del mercado de pases con la incorporación de Valentín Carboni para la temporada 2026. Ante la falta de minutos en el Genoa, el Inter de Milán evalúa interrumpir su actual cesión para buscarle un nuevo destino competitivo. Esta situación permitió que la dirigencia encabezada por Diego Milito iniciara gestiones formales para sumar al talentoso volante creativo.



El prestigio del presidente de la Academia resulta determinante, gracias al vínculo histórico y profesional que mantiene con la directiva italiana. Por su parte, el juvenil de 20 años ya manifestó su firme deseo de sumarse al plantel de Gustavo Costas para relanzar su carrera profesional.



La posibilidad de sumar rodaje en uno de los grandes equipos del fútbol argentino seduce al jugador, quien busca recuperar el brillo que lo llevó a la Selección, justo a pocos meses de que inicie el Mundial.