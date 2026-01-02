El Gobierno reestructuró la SIDE por decreto

Viernes, 2 de enero de 2026



Javier Milei dispuso que todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas". Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior.



El gobierno de Javier Milei avanzó este viernes en la reforma de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y le otorgó mayores potestades en medio de las denuncias y preocupación de la oposición por el cada vez mayor empoderamiento de los servicios de Inteligencia en un Estado que apuesta por adoptar características policíacas.



Así quedó plasmado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del mandatario libertario y de todos los integrantes de su Gabinete.



Allí, el gobierno de Milei introduce una profunda reforma de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 que incluye cambios estructurales en la organización, funciones y conducción del sistema.



Entre los considerandos de la medida, el Gobierno señaló que la reforma apunta a eliminar superposiciones normativas, ordenar competencias, fortalecer los controles internos y mejorar la articulación entre organismos, en un contexto marcado por nuevas amenazas tecnológicas, criminales y geopolíticas. El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de actuar con rapidez y recurrió a un DNU ante la imposibilidad de esperar el trámite legislativo ordinario.



