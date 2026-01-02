El primer día del 2026 ya tuvo su primer muerto por siniestro vial

Un hombre de 33 años murió ayer luego de caer con su motocicleta. Las estadísticas oficiales precisan que el año concluido 202 tuvo159 personas fallecidas a raíz de incidentes viales en calles, avenidas y rutas, tanto de la capital como del interior

En el inicio del año un hombre murió como consecuencia de un siniestro de tránsito, ocurrido en la localidad correntina de San Luis del Palmar. Mientras conducía una motocicleta perdió el equilibrio, cayó al piso y debido a las graves heridas perdió la vida mientras era asistido en un hospital de la capital provincial.



El incidente vial se produjo ayer, a las 6:30, en la esquina de Misiones y Junín, donde el conductor de una Honda Wave, identificado con el apellido Cabañas, de 33 años, sufrió golpes graves en la cabeza.



La víctima fue llevada al hospital local, pero ante la crítica situación de salud en la que se hallaba decidieron su derivación al Hospital Escuela, donde finalmente falleció, dijo la Policía.





De esta manera, las víctimas fatales como consecuencia de siniestros viales en todo el territorio provincial, a lo largo del año 2025, sumaron un total de 155.



Las estadísticas oficiales precisan que el año concluido registró, así, cuatro víctimas menos respecto al período 2024, cuando fueron 159 personas fallecidas a raíz de incidentes viales en calles, avenidas y rutas, tanto de la capital como del interior