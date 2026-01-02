Banda integrada por "pesados" del hampa a los disparos en persecución

Uno de los cinco delincuentes resultó detenido luego de la agresión contra un grupo de policías. Fueron seguidos a lo largo de cuatro populosas barriadas. Iban en una motocicleta y en un automóvil en el que llevaban guantes, alicate y una radio con frecuencia policial.



La Policía frustró el plan de robo que una banda de peligrosos malvivientes pensaba cometer en alguna vivienda de la zona noreste de la ciudad de Corrientes.



En una persecución a lo largo de tres barriadas populosas, los delincuentes efectuaron disparos contra un móvil con efectivos de la comisaría seccional Decimosexta. Pese a la andanada de tiros no hubo heridos.



Fuentes cercanas al caso precisaron que en el fragor del procedimiento lograron la captura de un hombre de 55 años, identificado como Miguel Angel S., quien cuenta con frondoso prontuario.



Tal sujeto era uno de los cuatro ocupantes de un automóvil Volkswagen Polo blanco con el cual iniciaron el escape desde calle Quinquela Martín y avenida Armenia del barrio Popular.



Todo comenzó en la tarde del miércoles 31 de diciembre. Detectives del área de Investigaciones de la Decimosexta ya trabajaban en procura de identificar y desbaratar la operatividad de un grupo de criminales.



Varios casos de robos al estilo "escruche", en distintos barrios y sectores de la ciudad, habrían sido cometidos por la banda que estaría integrada por "pesados" del hampa local.



En trabajos vinculados a esa pesquisa, durante una recorrida, divisaron a un sospechoso sobre una motocicleta Honda CG Titán que alertó a los automovilistas sobre la cercanía de los efectivos.



Pese a circular en un vehículo no identificable, los efectivos de civil de la comisaría del barrio San Jerónimo quedaron al descubierto porque los ladrones contarían con una "contra inteligencia".



El motociclista, entonces, advirtió a sus cómplices en auto que podrían ser detenidos o demorados.



Desde ese momento empezó la fuga. Mientras el hombre de la moto tomó una dirección distinta, quienes iban en el Polo avanzaron por Armenia, hasta adentrarse al barrio Anahí sobre calle Güiraldes, para continuar hacia el Itatí, pasar por el Quinta Ferré y terminar en el barrio Plácido Martínez.



En distintas maniobras a alta velocidad, mientras el malviviente que estaba sobre el asiento delantero derecho disparaba en contra de los policías, doblaron en Pasaje Galarza desde calle Mar del Plata.



Dado lo angosto de la arteria les fue imposible seguir avanzando con el automóvil.



Los cuatro hombres, uno de ellos arma de fuego en mano, descendieron para continuar el escape a la carrera. En ese punto de la ciudad volvieron a realizar una descarga de disparos, que no fue repelida por los policías porque había vecinos en la vía pública.



En tal contexto, Miguel Angel S. no pudo ir demasiado lejos. El malhechor con domicilio en el barrio 9 de Julio ofreció resistencia, pero igual lograron su reducción mientras a la zona comenzaban a llegar refuerzos.



Adentro del automóvil abandonado encontraron un alicate que sirve para cortar candados y cadenas. En el habitáculo, sobre el asiento delantero derecho, había una radio handie con la frecuencia policial, además de un par de guantes negros.



Para la Policía no cabrían dudas: la banda estaba en pleno proceso de dar un golpe contra alguna propiedad privada.



Las fechas de despedida del año y llegada del año nuevo son muchas veces aprovechada por delincuentes organizados para ingresar a comercios, oficinas o viviendas, en ausencia de familias que salen de viaje o pasan las fiestas en otros domicilios.



La Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas a cargo de Sonia Meza dispuso el inicio de un proceso judicial caratulado como "atentado y resistencia a la autoridad, agravado por el uso de arma de fuego y abuso de arma".



El automóvil permanecía secuestrado a la espera de una serie de pericias, como también para determinar a quién pertenece. En principio estaría determinado que la patente colocada no le corresponde, sino que pertenece a un Volkswagen Vento.



La investigación continúa en procura de identificar y detener al resto del grupo de forajidos.