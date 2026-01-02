JP Valdés con obras urgentes en su reciente Gobierno

A 20 días de asumir, el Gobernador estuvo ocupado toda la segunda mitad de ese lapso en operativos para atender a los afectados por inundaciones. En una entrevista radial habló del tema, defendió el trabajo con intendentes y adelantó obras clave para San Luis y Capital

El último día de 2025, el mandatario trazó un balance del inicio, destacó la asistencia a evacuados y apuntó a un paquete de obras para reducir el impacto de lluvias más intensas.



"A los 10 días comenzamos con una temporada de lluvias y pusimos lo mejor de nosotros… cuando llueve no hay mucho por hacer que contener y ayudar a los vecinos y ahí estuvo el Gobierno para cada municipio", sostuvo. En este sentido indicó que la respuesta se armó con coordinación política: "Recibimos a todos los intendentes de las zonas afectadas y seguimos trabajando con ellos", dijo, y luego sintetizó: "Estuvimos presentes y colaborando con cada intendente".



Además, vinculó la reiteración de los desbordes con una brecha entre el diseño urbano y los eventos extremos. "En un futuro vamos a preparar las cañerías y los desagües pluviales para lluvias de 100-120 milímetros y va a llover 240", advirtió.



Para dimensionar el problema, señaló que «todas las ciudades… están preparadas para lluvias de 60 milímetros" y que en la Capital "cuando llueve más de 65 milímetros, se activa la alerta". Aun con inversión, reconoció, "las lluvias nos van a volver a superar".



JP Valdés insistió en que la infraestructura exige continuidad y mantenimiento. "Se han hecho muchas obras… pero tenemos que continuar haciéndolas", afirmó, al explicar que el desagüe pluvial "sufre mucho" porque "se prepara toda la cañería para 80, 100 milímetros y después te caen 300".



En ese punto, reclamó limpiezas constantes y pidió cambiar conductas: "El canal a cielo abierto tampoco termina siendo un depósito de basura… de colchones, de televisor, de heladera; eso después termina trayendo problemas porque empieza a frenar el agua".



San Luis del Palmar fue, en su descripción, el nudo más complejo. "Fui tres veces… la estuvimos analizando primero con el intendente, después… con ingenieros de Vialidad y ahora vamos a trabajar en la infraestructura", afirmó.



Según explicó, la localidad "termina siendo un embalse con la Ruta 5", y "el único lugar de desagüe de toda esa cuenca de casi 360 mil hectáreas" es "ese puente de Riachuelo". Además, señaló que hubo "terrenos a la vera del Riachuelo" y que la fluctuación del curso "termina generando este estrés que lo tenemos que solucionar".



En ese marco, planteó que no alcanza con respuestas de coyuntura: "Hay que pensar una solución… no se trata solamente de la relocalización… tenemos que prepararnos y encontrar una solución a largo plazo, porque esto se repite y cada vez con más frecuencia", afirmó.



También confirmó contacto con la Nación para avanzar con la obra. "Estuve trabajando con el ministro del Interior, Diego Santilli… para terminar de cerrar la autorización que necesitábamos para perforar sobre la ruta 12 y hacer un nuevo desaguadero", detalló.



La estrategia es "aliviar la cuenca del Riachuelo" y así "tener una menor cantidad de agua sobre San Luis del Palmar".





"Ya tenemos el ok de palabra… y en los próximos días va a llegar la autorización por escrito", aseguró. Mientras tanto, indicó que el Ejecutivo ya trabaja en el diagrama de obra, permisos y provisión de materiales para iniciar la intervención apenas llegue la autorización formal.



En el territorio, a principios de semana Valdés volvió a San Luis del Palmar, recorrió zonas de desagote y centros de evacuados y coordinó acciones con el intendente Reni Buján.



"En momentos difíciles como estos, trabajamos de manera conjunta… para estar presentes y cuidar a nuestra gente donde más se necesita. Vamos a salir adelante, juntos", expresó.



Fuentes oficiales informaron doce centros habilitados para más de 300 personas, con provisión de refugio, colchones, comida caliente, agua potable, elementos de limpieza y controles médicos. La asistencia incluyó atención clínica y pediátrica, enfermería y apoyo veterinario para reducir riesgos sanitarios, mientras Vialidad Provincial operó con maquinaria pesada en apertura de canales y acondicionamiento de caminos para sostener accesos.





A PRINCIPIOS DE SEMANA, CON EL INTENDENTE POLICH VERIFICANDO OBRAS CLAVES.

El dispositivo interinstitucional involucró a ministerios y áreas provinciales de Seguridad, Desarrollo Social, Salud Pública, Obras y Servicios Públicos, Secretaría General, Coordinación y Planificación, además de Defensa Civil, Policía, Bomberos y equipos especiales como GERYS (rescate) y BRIF (incendios), articulados con personal municipal.



En la Capital, el martes 30, el gobernador recorrió junto al intendente Claudio Polich la zona de los barrios Víctor Colas (Jardín), Collantes, Molina Punta, Profesionales y Punta Taitalo, donde se ejecutaron tareas de limpieza y desobstrucción de canales pluviales para facilitar el escurrimiento.



"Estamos presentes en el territorio acompañando la limpieza de los canales… como parte de las acciones que llevamos adelante frente a las inundaciones", escribió en redes.





Municipalistas

Respecto a su vínculo con los jefes comunales: "El diálogo va a reinar; el que quiera conversar puede conversar… siempre hay espacio", afirmó, y añadió que "no hay ningún motivo por el cual no los vaya a atender y trabajar en la realidad del municipio".



También admitió que el temporal alteró su agenda de los primeros días: "Demanda una reunión que no tenía prevista con el intendente de San Luis, con el intendente de Corrientes… demanda cambiar el rumbo porque la prioridad… está en otro lado, claramente".



Para el inicio de 2026, Valdés cerró el año con un mensaje institucional: saludó a «cada correntino y correntina" y pidió encarar el período con «esperanza, esfuerzo y progreso" para «seguir guiando el crecimiento de nuestra querida Corrientes".



En su arranque, la gestión quedó signada por una doble exigencia: sostener la contención social en la emergencia y acelerar decisiones de infraestructura que mitiguen el impacto de lluvias extraordinarias. Todo en 10 de los 20 primeros días de gobierno.