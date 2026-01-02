La Municipalidad de Corrientes inicia el pago de sueldos de diciembre

Viernes, 2 de enero de 2026

El pago a municipales de la Capital comenzó hoy y se extenderá hasta el 8 de enero. Incluye a agentes bancarizados y no bancarizados.





La Municipalidad de Corrientes puso en marcha hoy el pago de los sueldos correspondientes a diciembre para los trabajadores municipales de la Capital, con un cronograma escalonado por áreas y terminación de DNI que se extenderá hasta el jueves 8 de enero, un esquema que impacta de forma directa en el ingreso de miles de agentes al inicio del año.



El calendario salarial se organiza de manera progresiva. Hoy cobran los trabajadores de Higiene Urbana, mientras que, tras el fin de semana, el lunes 5 será el turno de los agentes con DNI finalizados en 0 y 1. El martes 6 se abonarán los haberes a documentos terminados en 2, 3 y 4; el miércoles 7 a los finalizados en 5 y 6; y el jueves 8 se completará el cronograma con los DNI terminados en 7, 8 y 9. Este mecanismo busca ordenar el flujo de pagos y evitar concentraciones en los puntos de cobro.



En el caso de los trabajadores Neike bancarizados, los salarios quedarán depositados en sus cuentas hoy, con posibilidad de extracción a través de los cajeros automáticos habilitados. Para los Neike no bancarizados, el pago se realizará en la Caja Municipal de Préstamos, ubicada en Brasil 1269, de lunes a viernes y también según la terminación del DNI. El lunes 5 cobrarán los documentos terminados en 0, 1 y 2; el martes 6 los finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el miércoles 7 los terminados en 7, 8 y 9. El cronograma ordena el acceso al salario en un período de alta demanda financiera, marcado por gastos estacionales.



Desde el municipio se prevé que el esquema concluya sin modificaciones el jueves 8, mientras se mantiene la recomendación de respetar las fechas asignadas para evitar demoras. En el corto plazo, el cumplimiento del cronograma será clave para sostener la previsibilidad salarial y el normal funcionamiento de los servicios municipales durante los primeros días de enero.