Año Nuevo, mañas viejas: rigen aumentos en colectivos, trenes, subtes, luz, gas, agua y nafta

Viernes, 2 de enero de 2026

Las subas, que también impactarán en alquileres y prepagas, rigen desde este 1 de enero del 2026

Todavía es demasiado pronto para anticipar cómo será el 2026 en materia económica. Sin embargo, ya se puede saber que el nuevo año traerá más presión a los desgastados bolsillos de los argentinos. Desde este jueves 1 de enero, rigen aumentos en rubros clave como servicios básicos, transporte público, alquileres, prepagas y combustibles, entre otros.



Días atrás el Gobierno logró la aprobación del Presupuesto 2026, donde -además de un brutal ajuste para la Ciencia y Educación- estipula que la inflación de todo el año será de 10,1%, una pauta que parece optimista ante la aceleración de precios y subas mensuales previstas para diversas áreas de la economía real. Estos son los aumentos que habrá que enfrentar en enero:



Transporte público: cuánto costará viajar en colectivos, trenes y subtes

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el boleto de colectivos y trenes subirá un 4,5 por ciento. De este modo, el pasaje mínimo en la Ciudad se irá a $619,37, mientras que en la Provincia alcanzará los $685,11.



Por su parte, el subte porteño también ajustará su tarifa. Pasará de $1.206 a $1.259 por viaje. A esto se suma el incremento en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en territorio bonaerense, que a partir del 16 de enero tendrá un costo básico de $97.057,65 para autos particulares.



Cuánto aumentarán los alquileres

Los alquileres, pautados bajo la ley derogada, tendrán una actualización anual del 36,39 por ciento, ajustados por el Índice de Contratos de Locación (ICL). Así, se revertirá la tendencia a la baja que se venía dando en los meses previos.



Las prepagas, con subas superiores al 2%

El costo de la salud privada seguirá en aumento. Desde que el gobierno de Javier Milei dispuso su desregulación, todos los meses los afiliados a las prepagas reciben cuotas con aumentos que empatan o incluso superan la inflación.



Este 2026 no será la excepción. Las principales compañías de medicina privada ya informaron que en enero las cuotas tendrán incrementos de entre el 2,2 y el 2,9 por ciento, que afectarán también a los copagos.



Servicios más caros: las subas en el gas, luz y agua

Otro de los rubros que más desgasta los bolsillos de los argentinos es el de los servicios públicos. Mientras los salarios de la mayoría de los trabajadores se encuentran pisados, con paritarias que no se homologan si superan la medición de la inflación, las tarifas de luz, gas y agua suben todos los meses y restringen aún más el dinero disponible para volcar al consumo interno, que sigue por el piso.



Más plata para llenar el tanque del auto: la suba en combustibles

La administración mileista impuso también un nuevo aumento en el impuesto a los combustibles líquidos y dióxido de carbono para todo enero, que impactará en los precios de la nafta y el gasoil.



Para las naftas se aplicará una suba de $17,291 en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $1,059 por litro en el impuesto al dióxido de carbono.



En el caso del gasoil, el aumento será de $14,390 por litro para el gravamen general, $7,792 para la alícuota diferencial y $1,640 por litro por el gravamen al dióxido de carbono.

