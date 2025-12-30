Desde enero del 2026 suben las tarifas energéticas

Martes, 30 de diciembre de 2025

Nación oficializó nuevos cuadros tarifarios hasta abril de 2026. La suba llegará a la DPEC y se sentirá en pleno verano.



El Gobierno nacional oficializó en las últimas horas un nuevo esquema de actualización de tarifas energéticas que comenzará a regir el 1° de enero de 2026 y se extenderá hasta el 1° de abril. En Corrientes, la medida impactará en la Dirección Provincial de Energía (DPEC) y en sus usuarios residenciales, comerciales e industriales, en un contexto de alto consumo estacional por las temperaturas del verano.



Las resoluciones publicadas por el Ejecutivo forman parte del sendero de recomposición de precios del sector energético iniciado en 2024. Entre ellas, se destaca la Resolución 605/2025, que estableció un aumento del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas natural, con un impacto inicial del 0,53% en las facturas de enero. A ese ajuste deberán sumarse las actualizaciones correspondientes a los segmentos de transporte y distribución, que completan el valor final que pagan los usuarios.



En Corrientes, la DPEC trasladará estas subas durante los primeros cuatro meses de 2026. El incremento se suma a los ajustes ya aplicados en el cierre de 2025, cuando las facturaciones de noviembre y diciembre registraron aumentos del 15% cada una. El impacto será mayor durante el verano, cuando el consumo eléctrico crece de forma sostenida en el norte argentino por el uso intensivo de sistemas de refrigeración, en un escenario de temperaturas que podrían superar los 40 grados.



El Ministerio de Economía anticipó que la política tarifaria continuará orientada a mantener valores reales relativamente estables, en línea con la desaceleración inflacionaria. Sin embargo, la evolución del consumo, las condiciones climáticas y los costos del sistema serán determinantes para futuras revisiones. En Corrientes, el desempeño de la demanda durante los meses de mayor calor será clave para evaluar el alcance efectivo de las subas en los hogares y en la actividad económica.