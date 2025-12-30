BOXEO: “Nos atacaron 100 personas y nosotros éramos 4”

Martes, 30 de diciembre de 2025

Ganó por KO como visitante y se desató un

brutal episodio en un combate de kickboxing. El episodio ocurrió después de la victoria de Giannis Tsoukalas sobre Vahid Kicara en la final por el título de la WKU de kickboxing.



Un combate de kickboxing disputado en la ciudad de Novi Pazar, en Serbia, terminó en violencia luego de que el luchador griego Giannis Tsoukalas lograra la victoria por nocaut sobre el local Vahid Kicara en la final por el título mundial profesional de la WKU en la categoría -67 kg.



La pelea, celebrada en presencia de cientos de espectadores, derivó en escenas de caos cuando decenas de personas invadieron el ring y atacaron al equipo visitante, de acuerdo con reportes iniciales de medios locales y testimonios recogidos por Fightsports.gr y el portal serbio Sportinjo.



Según la reconstrucción publicada por Fightsports.gr, Pavlos Kochliaridis, entrenador y uno de los integrantes de la esquina de Tsoukalas, relató que la agresión comenzó apenas finalizó el combate. “Tras la impresionante victoria de Giannis Tsoukalas por nocaut, en cuya esquina estábamos su entrenador, Nikos Gikas, y yo, entramos al ring para celebrar nuestra victoria. Sin molestar a nadie, con gran modestia, junto con Tsoukalas y el atleta de kickboxing del PAOK, Zisi Pangouras".



“Giannis Tsoukalas, como se ve en el vídeo, hizo una reverencia y se arrodilló para mostrar respeto a los matones de su oponente y al propio oponente para evitar cualquier incidente, ya que el ambiente ya era tenso”, describió Kochliaridis.