Volvió a subir el Riachuelo y la situación se agrava

Martes, 30 de diciembre de 2025



El ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, afirmó que se espera un incremento de evacuados en San Luis del Palmar. Aseguró la asistencia a todos los afectados.





El funcionario relató que ayer por la tarde estuvo en localidad junto al gobernador Juan Pablo Valdés, el ministro secretario General de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli y un equipo del Ministerio de Desarrollo Social, junto al intendente Néstor "Reni" Buján y que se agregó un centro de evacuados, que ya ascienden a 13, para albergar a más personas.



Reiteró que los evacuados superan los 320 y ascienden a más de 100 los autoevacuados.



Irigoyen destacó especialmente "el gran trabajo que está haciendo la Municipalidad" para asistir a los afectados y señaló que además de los alojados en los centros de evacuados "hay familias que están aisladas".



En tanto, sobre la situación, Irigoyen señaló que "la información es que puede estacionarse o subir, porque todavía no llegó al pico" y agregó que "se espera más agua".



Por otra parte, sobre la posibilidad de realización de obras hídricas, a futuro para mitigar este tipo de situaciones, el ministro de Desarrollo Social expresó que "el gobernador Juan Pablo Valdés, tiene la idea de llevar adelante una planificación estratégica, para buscar solucionar la situación de estas inundaciones recurrentes".



"Una obra hídrica para para dragar el Riachuelo y mitigar los anegamientos", puntualizó.



Dijo además que "360 mil hectáreas inundables desembocan en el Riachuelo" y aludió además a la cantidad de agua caída por las precipitaciones, "en cualquier ciudad del mundo es difícil soportar estos 600 milímetros en pocos días".



Finalmente, Irigoyen remarcó que la situación es también es difícil en Empedrado, Derqui, El Sombrero, Riachuelo y una importante cantidad de parajes y algunos de ellos permanecen aislados, especialmente en San Luis del Palmar.