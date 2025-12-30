Juan Pablo Valdés supervisó este lunes el territorio de San Luis del Palmar

Martes, 30 de diciembre de 2025

El gobernador Juan Pablo Valdés estuvo este lunes nuevamente en San Luis del Palmar supervisando en el territorio el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el Municipio para asistir más de 300 personas que sufren los anegamientos que persisten en la localidad por las reiteradas lluvias de los últimos días.



"Junto al intendente Reni Buján y el equipo de asistencia, estuvimos en San Luis del Palmar acompañando a las familias afectadas por las inundaciones. En momentos difíciles como estos, trabajamos de manera conjunta con los intendentes para estar presentes y cuidar a nuestra gente donde más se necesita. Vamos a salir adelante, juntos", aseguró al respecto el mandatario.



Fue así que tras recorrer zonas de trabajos de desagote y centros de evacuados, mantuvo una reunión en la sede municipal para continuar coordinando los trabajos que allí se realizan articuladamente entre diversas áreas provinciales y municipales.



En la oportunidad estuvieron junto al Gobernador, los ministros secretario general, Juan Pablo Fornaroli y de Desarrollo Social, José Irigoyen; la subsecretaria de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, Silvina Vega Bajo; el titular de Vialidad Provincial, Luis Cardoso; el jefe de la Policía de Corrientes, comisario general Miguel Ángel Leguizamón; la viceintendenta Victoria Navarro y personal técnico.



Cabe mencionar que Juan Pablo Valdés ya estuvo en la localidad durante la mañana de 24 de diciembre, tomando contacto directo con damnificados que están siendo asistidos en doce centros de evacuación habilitados para más de 300 personas a las que el Gobierno provincial les provee refugio, colchones, comida caliente, agua potable, elementos de limpieza y controles médicos.



Desde el primer día de esta situación, se brindó atención a las familias evacuadas, la cual incluyó asistencia médica clínica, pediátrica y veterinaria para evitar la proliferación de zoonosis. En este contexto, Salud Pública garantiza en el lugar atención pediátrica, atención médica para adultos y servicios de enfermería, garantizando el acceso a controles, consultas y asistencia básica a todos los damnificados.



En paralelo, maquinaria pesada de Vialidad Provincial trabaja en distintos sectores inundados para abrir canales que aceleren el desagote y ejecuta trabajos de desobstrucción y acondicionamiento de caminos para garantizar acceso y circulación.



La articulación de los trabajos de asistencia involucra a los ministerios de Seguridad, Desarrollo Social, Salud Pública, Obras y Servicios Públicos, Secretaría General, Coordinación y Planificación, como así también Defensa Civil, Vialidad Provincial, la Policía de Corrientes con sus distintos grupos especiales como GERYS (Grupo Especial de Rescate y Salvamento), BRIF (Brigada de Incendios Forestales), además de Bomberos Voluntarios y diversas áreas municipales.