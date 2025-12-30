El presidente de la Asociación de Magistrados alerta las vacantes judiciales

El juez Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, afirmó hoy que la Argentina se encuentra en "emergencia judicial", por la cantidad de juzgados que están vacantes, y sostuvo que el sistema para designar magistrados es "excesivamente lento".



"Estamos en una situación de emergencia judicial, la situación de vacantes ya tiene cifras y porcentajes inéditos, y es un problema crónico porque el método de selección de magistrados es excesivamente lento", dijo Basso en diálogo con el programa "Esta mañana" que se emite por Radio Rivadavia.



El juez se refirió de ese modo a la gran cantidad de juzgados cuyos titulares renunciaron o se jubilaron y que, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, superan al 30 por ciento de los cargos en la justicia Nacional y Federal.



Basso fue reelegido como presidente de la Asociación de Magistrados en noviembre último, y como juez forma parte del Tribunal Oral Federal que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad, por la que se encuentra detenida con arresto domiciliario.



El magistrado aseguró que "la situación se agrava en esta coyuntura puntual, porque no se han enviado pliegos al Senado" para la designación de nuevos jueces, que deben ser aprobados por la Cámara Alta, y enfatizó que "la situación es realmente grave".



"El Juez o el Fiscal que debe hacerse cargo de otra oficina tiene que doblegar prestación en dos juzgados, situación que genera demoras en los procesos, una de las deudas que tenemos con los plazos judiciales", señaló.