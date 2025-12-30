Hallaron los cuerpos de los dos jóvenes tras volcar la lancha

Martes, 30 de diciembre de 2025

Los cuerpos fueron encontrados en la zona de Empedrado tras dos días de búsqueda. El accidente ocurrió frente al Boca Unidos y volvió a poner el foco en la seguridad náutica en Corrientes.



Los cuerpos de Sergio Ramón Stortti y Melissa Argañaraz fueron hallados ayer en el río Paraná, en jurisdicción de Empedrado, luego del vuelco de una lancha ocurrido el sábado frente a las costas de Boca Unidos, en la ciudad de Corrientes. El operativo de búsqueda estuvo a cargo de la Prefectura Naval Argentina y concluyó tras más de 48 horas de rastrillajes en una zona caracterizada por bancos de arena y fuerte correntada.



El siniestro se produjo cuando la embarcación “Fortuna”, en la que viajaban ocho personas, perdió estabilidad y dio vuelta campana en un sector del río con baja profundidad irregular. Seis ocupantes lograron ser rescatados con vida por una lancha particular que navegaba en las inmediaciones. Los otros dos permanecieron desaparecidos hasta el hallazgo de este lunes. La zona donde ocurrió el accidente es frecuentada por embarcaciones recreativas y presenta cambios constantes en su morfología, lo que incrementa los riesgos de navegación.



El primer cuerpo fue localizado a la altura del kilómetro 1155 del margen izquierdo del río y correspondía a Stortti, de 43 años. Horas después, a corta distancia, se encontró el de Argañaraz. La intervención judicial quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de Saladas. Los exámenes forenses determinaron que en ambos casos la causa de muerte fue asfixia por sumersión. Los restos fueron entregados a las familias y trasladados al Instituto Médico Forense de Corrientes para los trámites correspondientes.



La Justicia y la Prefectura continúan con peritajes para establecer las causas técnicas del vuelco y evaluar posibles responsabilidades. El hecho reabre el debate sobre los controles, las condiciones de seguridad y la señalización en sectores del Paraná donde la navegación recreativa convive con riesgos naturales persistentes.



