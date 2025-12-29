El sugerente intercambio de mensajes entre Sebastián Villa y Juanfer Quintero

Semanas después de que su nombre se relacionara con el Millonario, el delantero de Independiente Rivadavia realizó un llamativo intercambio con su compatriota del elenco de Núñez.



Sebastián Villa es uno de los grandes animadores del mercado de pases argentino y las especulaciones respecto a su futuro siguen en el aire. El colombiano confirmó que se marchará de Independiente Rivadavia, aunque por un elevado precio de transferencia. En medio de este panorama, su nombre se relacionó con River Plate hace algunas semanas y en las últimas horas lanzó un sugerente intercambio en redes sociales con Juan Fernando Quintero que generó una ola de interpretaciones, más allá de que mantienen una gran amistad con su compatriota.



El delantero de 29 años subió una historia en su Instagram con una foto del encuentro entre la Lepra mendocina y el Millonario por las semifinales de la Copa Argentina, en la que ambos se están abrazando. “Te veo pronto mi hermano Juanfer Quintero”, fue el mensaje que dejó el atacante, en una publicación que estaba acompañada por el emoji de un avión y la canción de Ryan Castro “El ritmo que nos une”, la cual representa a la camada actual de la selección de Colombia.



Quintero reposteó la historia en su cuenta personal con el mensaje “Hermano siempre”. Minutos más tarde, el propio Villa volvió a compartir la publicación principal y agregó una nueva frase: “Te veo en breve”. El intercambio disparó las especulaciones automáticamente, principalmente por los sondeos que habría realizado River Plate en el comienzo del mercado de fichajes del fútbol argentino, más allá de que el Millonario nunca hizo un ofrecimiento ni inició gestiones concretas.



Cabe destacar que la vinculación entre ambos jugadores va más allá de lo deportivo: comparten representante, forjaron una amistad sólida y Sebastián Villa aseguró en reiteradas oportunidades que Juanfer Quintero le brindó su apoyo en varios momentos. Después del enfrentamiento en las semifinales de Copa Argentina que después terminó con el título de Independiente Rivadavia, el ex Boca Juniors le dedicó un mensaje al volante: “Gracias por estar siempre a mi lado, por cada consejo y por preocuparte siempre por mí y mi familia. Mucho respeto y admiración”.