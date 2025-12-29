Colocar bolsas de arena en la entrada de las casas

Lunes, 29 de diciembre de 2025

Corrientes sigue bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se recomienda no sacar las basuras para no tapar los desagües y así lograr que escurra libremente el agua hacia las alcantarillas pluviales.



El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre alerta amarilla por tormentas fuertes para Capital y todas localidades del interior de la provincia de Corrientes, durante la jornada del lunes.



Según el organismo, las localidades bajo alerta amarilla serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.



Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h.



Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.





RECOMENDACIONES



Claves para prevenir inundaciones en tu vivienda



🗑️️ No saques la basura y evitá obstruir desagües.



🔌 Mantenete alejado de artefactos eléctricos y, en caso de inconvenientes, cortá el suministro eléctrico.



Proteger tu puerta:

Las puertas suelen tener una separación del suelo más o menos grande, por donde puede entrar bastante agua. Para prevenir las inundaciones asegúrate de que tu puerta, sobre todo, por debajo, tenga una protección que no deje ranura disponible entre el suelo y la misma. La goma o cualquier otro modelo de contención son la mejor solución. Lo mejor es tener preparado bolsas de arena y colocar ni bien inicie la lluvia para frenar el ingreso de agua.



Evitar pérdidas de agua:

Si algún grifo pierde agua, no dudes en llamar a un fontanero y arreglarlo cuanto antes. Del mismo modo hay que vigilar periódicamente que la cisterna de tu váter no pierda agua, y también es importante no dejar en funcionamiento la lavadora o el lavavajillas cuando no estés presente.



Revisa paredes y techos

Es importante mantener el tejado limpio e impermeabilizado. Liberar el techo de basura, ayudará a que el agua pluvial que caiga en su superficie tenga así el un recorrido libre de obstáculos, y por lo tanto fluirá convenientemente evitando filtraciones e incluso derrumbes. Por otro lado, es conveniente impermeabilizar el techo para reducir la humedad e impedir el paso del agua. Impermeabilizar techos y paredes es esencial para evitar problemas de humedad, goteras e inundaciones. Un techo, una pared o unos cimientos, que no han sido impermeabilizados correctamente, te traerán numerosos problemas de humedad, que pueden afectar incluso a la estructura general de la vivienda.



Revisa desagües y alcantarillas

Es importante revisar tus desagües y canalones. Tierra, envases o mismamente, las hojas de los árboles, pueden acumularse en estos conductores de agua atascándolos y provocando estancamientos. Asegúrate de que están limpios. Si los desagües y alcantarillas están sucios el agua se estancará, subirá poco a poco, hasta inundar tu casa. Por otro lado, hay que recordar proteger con filtros los sumideros del lavabo, bañera o ducha y fregadero y por supuesto, no utilizar el inodoro como papelera.



🌳 No permanezcas en playas o piletas, alejate de árboles y postes de luz.



🚗 Circulá con precaución por la ciudad. Refugiate en un lugar seguro.



Corrientes Capital: ante cualquier inconveniente, comunicarse a la línea gratuita 147 o con el MuniBot por WhatsApp al 3794 341768 📲

