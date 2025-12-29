Los primeros ternados de los Premios Curuzú

Lunes, 29 de diciembre de 2025

La edición número 24 del evento se realizará el sábado 10 de enero de 2026 y es organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes (CPDC) junto a la Fundación Metas y Logros.



El sábado 10 de enero de 2026 se llevará a cabo la edición número 24 de los Premios Curuzú, organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Corrientes (CPDC), junto a la Fundación Metas y Logros. Este evento se realizará por la noche en el Centro Cultural Tupasy, desde las 21, con entrada libre y gratuita.



Durante la ceremonia, se entregará la tradicional estatuilla Curuzú de los Milagros de Plata a los mejores de cada disciplina, y el Premio Curuzú de Oro al deportista sobresaliente del año.



En esta edición, la Fundación Metas y Logros, institución referente en la organización de eventos deportivos inclusivos, tendrá un rol protagónico al realizar un reconocimiento especial a atletas del deporte adaptado, visibilizando y poniendo en valor el desempeño destacado de quienes representan al deporte correntino sin barreras.



Esta distinción reafirma el compromiso conjunto del CPDC y la Fundación con una mirada inclusiva, federal y equitativa del deporte.



La ceremonia contará con televisación, la presencia de destacados deportistas de la temporada, glorias del deporte correntino y referentes del ámbito deportivo.



A todos los ternados se les otorgará un diploma, y los periodistas luego del análisis de antecendentes deportivos distinguirán al mejor de cada disciplina y al mejor del año.



En 2023, el Círculo de Periodistas Deportivos de la Provincia de Corrientes entregó a Fabián Ramírez Barrios (capitán de Regatas en la actualidad) la distinción como jugador destacado del año 2023 en básquet. El interno correntino también recibió el premio Curuzú de los Milagros como el mejor deportista de esa temporada.



Primeros ternados

Ajedrez: Genaro Gómez Gigliani, Tomás Pueyo y Pueyo y Juan Sonaridio.



Atletismo: José Carlos Borget, Brenda Insaurralde y María Paz Romero.



Automovilismo: Humberto Krujoski, Benjamín Traverso y César Quiroz.



Cestoball: Ricardo Marturet, Bruno Fernández y Juliana Miño. Ciclismo: Lázaro Escalante, Paola Sosa y Ary Mizdraji.



Deportes Hípicos: Leonardo Godoy (Equitación), Víctor Rico (Equitación) y Walter Cardozo (Polo).





