Guardias con atención permanente en hospitales y CAPS

Lunes, 29 de diciembre de 2025

Desde la cartera sanitaria provincial se recuerda que están garantizadas las guardias en los hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) los feriados y días festivos.



En cada centro asistencial, los directores coordinan los refuerzos respectivos para asegurar la atención a la población.



Al respecto, el director general de Gestión Hospitalaria, Mario Rodríguez, informó que las guardias están garantizadas y son coordinados los refuerzos desde la dirección de cada hospital.



Por su parte, el director de Coordinación de CAPS Capital, Cristian Sarquís, indicó que en los CAPS "también están garantizadas las guardias y articuladas con la Dirección de Emergencias Sanitarias (DES 107)".



En el mismo sentido, recordó que los centros que tienen ese servicio "son los CAPS N.° 3 (barrio 1000 Viviendas), 4 (barrio Laguna Seca), 5 (barrio Dr. Montaña), 9 (barrio 17 de Agosto), 10 (barrio Molina Punta) y 15 (barrio Pirayuí 550 Viviendas)".