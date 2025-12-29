Colectivo ilegal atropelló a un inspector de tránsito cuando intentaba darse a la fuga

Lunes, 29 de diciembre de 2025

El siniestro ocurrió esta mañana en Pasaje Morgan y Lavalle. El micro atropelló a un inspector de tránsito y a un utilitario. Fue detenido en Suipacha y Lavalle. El conductor fue demorado.



Esta mañana se produjo un incidente vial en Pasaje Morgan y Lavalle. Un micro particular de alquiler que no contaba con los papeles para circular, atropelló a un inspector de tránsito y posteriormente a un utilitario, en un intento de fuga.



El colectivo terminó siendo detenido en Suipacha y Lavalle, secuestrándose el vehículo y demorando al conductor.



El tránsito en la zona fue interrumpido y se aguardaban los peritos. Intervino personal de la Comisaría Segunda y personal de la Dirección de Tránsito.