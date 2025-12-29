San Luis del Palmar recibió asistencia provincial tras la tormenta

Lunes, 29 de diciembre de 2025

El Gobierno de Corrientes despliega ayuda alimentaria, sanitaria y de emergencia en zonas impactadas. La medida busca contener a familias vulnerables y sostener servicios básicos.



El Gobierno de Corrientes reforzó la asistencia a familias de San Luis del Palmar afectadas por las lluvias recientes, con un operativo que incluye alimentos, agua potable, abrigo y atención sanitaria. La intervención, activada por indicación del gobernador Juan Pablo Valdés, alcanza a más de 300 personas y apunta a mitigar los efectos inmediatos del temporal.



Las precipitaciones intensas de los últimos días provocaron anegamientos y dificultades de acceso en distintos puntos del interior correntino, una situación recurrente en la temporada estival. En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Social coordinó acciones con el Ministerio de Salud Pública para asegurar una respuesta integral, en línea con protocolos provinciales de emergencia climática.



La asistencia incluye comida caliente, agua, colchones y elementos de limpieza, recursos clave para hogares que vieron comprometidas sus condiciones de habitabilidad. El acompañamiento sanitario busca prevenir brotes de enfermedades asociadas a inundaciones y garantizar controles básicos. La medida beneficia principalmente a familias con menor capacidad de recuperación inmediata y reduce la presión sobre los municipios afectados.



Las autoridades evalúan la continuidad del operativo según la evolución climática y el estado de las zonas comprometidas. De persistir las lluvias, podrían ampliarse los dispositivos de ayuda y reforzarse las tareas de saneamiento. En paralelo, la Provincia prevé mantener la coordinación con los gobiernos locales para acelerar la normalización de servicios y el retorno gradual a la actividad cotidiana.



