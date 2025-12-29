Un hundimiento en la ruta 12 afecta el tránsito entre Goya y Esquina

Lunes, 29 de diciembre de 2025

El daño apareció en el kilómetro 783, al sur de Goya. Afecta un tramo clave entre Goya y Esquina y mantiene operativos policiales.



Un nuevo socavón fue detectado en la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 783, en el sudoeste de la provincia de Corrientes, lo que obligó a restringir el tránsito y desplegar controles policiales preventivos. El deterioro del pavimento, ubicado al sur de la ciudad de Goya, afecta la circulación en un corredor estratégico que conecta Goya con Esquina y es relevante por su impacto directo en la seguridad vial y el transporte regional.



El hundimiento se localiza en inmediaciones del cementerio privado Loma de Paz y fue advertido durante la noche del sábado 28 de diciembre por el periodista Juan Cruz Velasquez. La ruta 12 es una de las principales arterias del noreste argentino, con alto tránsito de vehículos particulares, transporte de cargas y servicios interurbanos. El episodio se inscribe en una serie de problemas recurrentes de mantenimiento en tramos críticos de la red vial nacional, especialmente en zonas expuestas a lluvias intensas y desgaste estructural.



La Policía de Corrientes informó que el tránsito permanece restringido y solicitó a los conductores reducir la velocidad, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal apostado en el lugar. La afectación alcanza tanto a residentes locales como a transportistas que utilizan el corredor para la circulación entre el centro-sur provincial y el sur correntino. Hasta el momento, Vialidad Nacional —organismo responsable del mantenimiento de la ruta— no emitió un pronunciamiento oficial sobre el estado de la calzada ni sobre eventuales trabajos de reparación.



En el corto plazo, el tránsito continuará condicionado por razones de seguridad, a la espera de una evaluación técnica que determine la magnitud del daño y las obras necesarias. De confirmarse un deterioro estructural mayor, podrían implementarse desvíos o cortes parciales más prolongados. La situación reabre el debate sobre la planificación del mantenimiento preventivo en rutas nacionales con alta circulación y su impacto en la conectividad regional.