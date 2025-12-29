Un socavamiento cloacal corta la avenida Frondizi

Lunes, 29 de diciembre de 2025

La circulación fue prohibida entre Cuba y Loreto por diez días. El corte afecta tránsito urbano y desvíos del transporte público.



Un socavamiento provocado por la rotura de la red cloacal obligó a interrumpir totalmente el tránsito en la avenida Frondizi, entre las calles Cuba y Loreto, en ambos sentidos. El corte, que se extenderá por al menos diez días, responde a trabajos de reparación en una zona de alta circulación y tiene impacto directo en la movilidad diaria de vecinos y usuarios del transporte público.



La intervención se realiza sobre la infraestructura cloacal urbana, cuya antigüedad y desgaste han generado episodios recurrentes de hundimientos en distintos puntos de la ciudad. Las tareas están a cargo de la empresa prestataria del servicio de agua y saneamiento, en coordinación con el área de tránsito municipal. Este tipo de incidentes se inscribe en un problema estructural más amplio, vinculado al estado de las redes subterráneas y a la presión que ejerce el crecimiento urbano sobre servicios diseñados para una demanda menor.



El cierre total de la avenida Frondizi afecta uno de los corredores utilizados para la conexión entre barrios residenciales y áreas comerciales. Como consecuencia, la línea de colectivo 108 C modificó su recorrido habitual y circula de manera provisoria por Frondizi, Loreto, Calle 1 y Cuba, hasta retomar su trayecto original. Las autoridades solicitaron a los vecinos evitar la zona para reducir riesgos y facilitar el avance de las obras, mientras se reorganiza el tránsito en calles aledañas.



Si las reparaciones avanzan según lo previsto, el tránsito podría restablecerse en el plazo anunciado. No obstante, una eventual ampliación del daño estructural podría extender los tiempos de obra. El episodio vuelve a poner en agenda la necesidad de evaluaciones preventivas de la red cloacal y de planes de mantenimiento que reduzcan el impacto de este tipo de cortes sobre la circulación urbana.