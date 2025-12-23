Empedrado en Emergencia Vial y hay 20 familias aisladas

"Las calles están dinamitadas", ilustró el intendente Fernando Echeverría. Además, en Rincón Palacios un arroyo desbordó y el agua se llevó puesto un camino.

Tras la fuerte tormenta del domingo, que dejaron 240 milímetros en el pluviómetro, las calles del Municipio de Empedrado, a 60 kilómetros de Capital, colapsaron y las autoridades declararon la Emergencia Vial. Además, una sección del departamento terminó aislada luego de que se desbordara un camino.



El intendente, Fernando Echeverría, destacó, en una entrevista con diario época, que hasta el momento no existen evacuados pese a que la Dirección de Defensa Civil de la Provincia comunicó que 350 personas fueros asistidas. "En Rincón Palacios, a 14 kilómetros del casco urbano de Empedrado, hay 20 familias aisladas. Se trata de una zona rural donde se destruyó un puente que forma parte del camino principal", precisó.





PARTE DE LA CALLE DESTRUIDA.

En la Comuna dirigida por el peronista recientemente asumido, ya piensan en el día después. De esta forma, el Concejo Deliberante declaró ayer la Emergencia Vial en el distrito. "Las calles están dinamitadas. La gestión anterior no dejó nada", aprovechó y lanzó una queja el Jefe comunal.



Según el líder de la Comuna, las calles se encuentran intransitables tras los anegamientos. Por este motivo cualquier vehículo debe avanzar a "paso de hombre". El suelo empedradeño tiene la particularidad de ser arenoso y muy pantanoso, características que empeoraron con el escurrimiento del agua. "Hay cráteres y tubos expuestos", agregó Echeverría.





CAMINO A RINCÓN PALACIOS.

La Emergencia Vial implica que todos los recursos del Estado serán abocados a solucionar la infraestructura. "Ya nos reunimos con técnicos e ingenieros para un plan de obras", resaltó. A la vez aseguró que ya se encuentran trabajando para que las calles recuperen lo más parecido a la normalidad posible teniendo en cuenta la presencia de turistas para el verano", puntualizó.



En ese contexto, el Municipio avanza con medidas urgentes para reparar los daños y restablecer la conectividad en las zonas más afectadas. Las autoridades confían en que, con el trabajo conjunto y la planificación de obras, Empedrado pueda recuperar gradualmente la normalidad de cara a la próxima temporada turística.



San Luis del Palmar ya registra seis familias evacuadas



San Luis del Palmar volvió a verse afectada por un fuerte temporal de lluvia que generó inundaciones en distintos barrios de la localidad y obligó a evacuar a varias familias. Como consecuencia de las abundantes precipitaciones registradas entre la jornada del domingo y este lunes, siete familias —un total de 36 personas— debieron ser asistidas y trasladadas a un centro de evacuación.



El intendente Reni Buján informó ante Cadena de Radios que los evacuados se encuentran alojados en el Polideportivo Municipal Mbayá Soto, donde reciben atención integral por parte de las áreas de Salud Pública, Defensa Civil, Acción Social y Bomberos Voluntarios. "En tan pocas horas ayer tuvimos 230 milímetros de lluvia caída y hoy (POR AYER) llueve de manera incesante", explicó el Jefe comunal.





Las zonas más comprometidas son las ubicadas a la vera del riachuelo, cuyo crecimiento obligó a evacuar preventivamente a vecinos por razones de seguridad.



También se registran situaciones críticas en los barrios San Cayetano, Inmaculada Cruz de los Milagros y Virgen del Rosario, donde varias viviendas presentan hasta medio metro de agua en su interior.



"El crecimiento del Riachuelo complicó aún más la situación y seguimos atentos porque el panorama se vuelve cada vez más difícil", señaló Buján, quien reconoció que la magnitud de las precipitaciones sorprendió a las autoridades. En ese sentido, aseguró que el Municipio trabaja "momento a momento" y mantiene contacto permanente con las familias afectadas. Por último, indicó que personal del hospital local continúa relevando datos y evaluando el estado de salud de los damnificados.