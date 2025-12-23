Unas 100 personas evacuadas y asistidas en Capital

Martes, 23 de diciembre de 2025

Las lluvias intensas superaron los 300 milímetros en 24 horas y afectaron a barrios del sur de la capital. El Municipio concentra la asistencia en la Escuela 275.



Un temporal de lluvias intensas obligó a evacuar a unas 100 personas en la ciudad de Corrientes durante las últimas 24 horas, principalmente en barrios del sur de la capital. La asistencia se concentra en la Escuela N.º 275 del barrio Laguna Seca, que funciona como único centro de evacuados activo mientras continúan las tareas de drenaje y el monitoreo de la evolución climática.



Las precipitaciones registradas superaron los 300 milímetros en un corto período, un volumen que volvió a poner en tensión el sistema de desagües urbanos y afectó zonas históricamente expuestas a anegamientos. El episodio se inscribe en una seguidilla de eventos meteorológicos intensos que impactaron en la provincia en los últimos días y que obligaron a desplegar operativos coordinados entre el Municipio y el Gobierno provincial.



Las familias evacuadas provienen mayormente de los barrios La Olla, Irupé, Ongay y sectores aledaños, donde el agua ingresó a viviendas y dificultó la circulación. En el centro de evacuados, las personas reciben asistencia alimentaria, contención social y actividades recreativas para niños. A pesar de que inicialmente se habían habilitado cuatro espacios de refugio, la Escuela 275 es el único que permanece operativo, lo que refleja tanto la concentración de la emergencia como la evaluación permanente del nivel de riesgo en cada zona.



Según las autoridades municipales, el nivel del agua comenzó a descender de manera gradual, lo que abre la posibilidad de un retorno paulatino de algunas familias a sus hogares si las condiciones climáticas acompañan. Sin embargo, la continuidad de lluvias en las próximas horas mantiene activo el estado de alerta y obliga a sostener el monitoreo y la asistencia hasta que el drenaje sea completo.



