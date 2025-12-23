La DPEC restableció el servicio eléctrico tras el temporal

Martes, 23 de diciembre de 2025

El servicio quedó normalizado en Corrientes y el área metropolitana tras las tormentas. La empresa informó sobre usuarios afectados y cambios en subsidios.

Tras el temporal que afectó a Corrientes y su zona metropolitana, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) informó que el suministro eléctrico fue restablecido casi en su totalidad el domingo por la noche. La normalización alcanzó a unos 110.000 usuarios y se logró luego de intensas tareas técnicas para reparar daños en líneas, postes y columnas provocados por lluvias y vientos, en un contexto de alta demanda y suelos anegados.



Las tormentas se produjeron en paralelo a una emergencia hídrica que impactó en la infraestructura urbana y rural de la provincia. El sistema eléctrico opera con protecciones automáticas que se activan ante descargas atmosféricas para evitar daños mayores, lo que explica interrupciones preventivas y reposiciones rápidas del servicio. La DPEC coordinó trabajos con Defensa Civil para acceder a zonas afectadas, especialmente en localidades del interior con dificultades de transitabilidad.



Según el informe oficial, las áreas más comprometidas durante el domingo fueron El Sombrero, Derqui y Empedrado, mientras que el lunes las mayores descargas se concentraron en la capital correntina. En barrios con acumulación de agua se realizaron cortes preventivos para reducir riesgos eléctricos. La empresa destacó el despliegue continuo de cuadrillas durante más de 40 horas y habilitó canales de atención permanente para reclamos. En paralelo, se confirmó que el esquema de subsidios energéticos tendrá cambios desde enero: unos 170.000 usuarios mantendrán el beneficio, mientras que alrededor de 140.000 podrían perderlo según los nuevos criterios nacionales de ingresos y consumo.



Con el servicio estabilizado, el foco se traslada al monitoreo del consumo en un verano prolongado y a la adaptación del esquema de subsidios a la realidad climática regional. Las autoridades provinciales prevén continuar el diálogo con Nación por los topes de consumo subsidiado, mientras recomiendan a los usuarios revisar su situación socioeconómica en los registros oficiales para evitar exclusiones automáticas.