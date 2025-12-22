La Provincia asiste a familias tras lluvias de 250 mm

Lunes, 22 de diciembre de 2025



El temporal afectó Capital y localidades cercanas, con evacuaciones y daños urbanos y rurales. El COE coordina asistencia y tareas preventivas.



El Gobierno de Corrientes desplegó desde ayer un operativo de asistencia para familias afectadas por un temporal que dejó un promedio de 250 milímetros de lluvia en ocho horas en la Capital provincial, Empedrado, El Sombrero y San Luis del Palmar, bajo alerta meteorológica vigente. La magnitud de las precipitaciones provocó anegamientos, evacuaciones puntuales y daños en zonas urbanas y rurales, lo que activó la intervención del Comité Operativo de Emergencias (COE).



La alerta por tormentas ingresó el sábado con niveles naranja y amarillo para distintos puntos de la provincia, lo que permitió emitir avisos preventivos. En ese marco, las lluvias superaron ampliamente los registros habituales para un período tan corto: 132 milímetros en Empedrado, 210 en El Sombrero y 140 en la ciudad de Corrientes. El fenómeno se inscribe en una secuencia de eventos climáticos intensos que, en los últimos años, tensionan la infraestructura hídrica y los sistemas de drenaje en la región.



Según el relevamiento oficial, una familia debió ser evacuada en El Sombrero y alrededor de 200 familias resultaron afectadas en esa localidad, mientras que en Empedrado se contabilizaron cerca de 400 familias damnificadas entre áreas rurales y el casco urbano. En respuesta, la Dirección Provincial de Vialidad desplegó maquinarias para desagote y limpieza de calles y canales, en coordinación con Defensa Civil y los municipios. En paralelo, equipos del Ministerio de Desarrollo Social brindan asistencia directa en la Capital y otras localidades. El tránsito en la Ruta Provincial N°5, a la altura de San Luis del Palmar, fue normalizado tras los trabajos de despeje.



La alerta por tormentas se mantiene vigente hasta el martes, aunque las autoridades estiman que las lluvias continuarán con menor intensidad. El COE ejecuta un plan preventivo que contempla asistencia sostenida y eventuales evacuaciones si las condiciones empeoran. La expectativa oficial apunta a una mejora gradual y a la normalización progresiva de la situación, mientras se monitorean zonas con acumulados recientes de entre 100 y 140 milímetros, como Itá Ibaté.